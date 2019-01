Das «schräge» Haus von Steinhausen weicht Die Arbeiten zum Bau eines Hauses mit neun preisgünstigen Wohnungen liegen im Zeitplan. In rund eineinhalb Jahren sollen sie fertiggestellt sein. Raphael Biermayr

Das Haus an der Goldermattenstrasse 25 wird derzeit abgerissen. (Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 24. Januar 2019))

An der Goldermattenstrasse 25 herrscht derzeit kontrollierte Zerstörung vor: Das dortige Haus wird nach 60 Jahren abgerissen. Es ist auffällig, steht es doch im Vergleich zu den umliegenden Gebäuden buchstäblich schräg in der Landschaft. Wie den «Zeitreise»-Karten des Bundes (map.geo.admin.ch) zu entnehmen ist, genossen die Bewohner eine weite Sicht, bevor in den 1970er-Jahren auch in Steinhausen die grosse Bautätigkeit einsetzte, die sich bis heute zum Boom entwickelt hat.

Mietpreise von 900 bis 1600 Franken

Die Nachfrage nach sogenannten preisgünstigen Wohnungen ist gross. An der Goldermattenstrasse 25 wird deshalb ein Mehrfamilienhaus entstehen, in dem neun Genossenschaftswohnungen vorgesehen sind. Vorgesehen sind je drei Studios, drei 2-Zimmer-Wohnungen und drei 3-Zimmer-Wohnungen mit dazugehörigen, gemeinschaftlich zu nutzenden Räumlichkeiten sowie einer Gartenanlage.

Der Gewoba-Präsident Urs Niederberger sprach gegenüber unserer Zeitung von voraussichtlichen Mietpreisen von 900 bis 1600 Franken. Mitte des Jahres 2020 sollen die neun Wohnungen bezugsbereit sein. Die Gewoba führt eine Interessentenliste. Um darauf zu gelangen, muss man eine Mitgliedschaft abschliessen.

Das Projekt in Steinhausen ist das erste der Wohnbaugenossenschaft Gewoba ausserhalb der Stadt Zug, wo sie rund 150 Wohnungen besitzt. Die Gemeinde hat der Gewoba den Grund an der Goldermattenstrasse während einer Laufzeit von 100 Jahren im Baurecht abgegeben. (bier)