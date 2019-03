Das Schwingfest ist auch am Umzug in Wylägeri ein Thema Heuer hat sich die Wylägerer Fasnacht zum 56. Mal gejährt. Mit ausgefallenen Wagenthemen und mit viel Liebe zum Detail wusste der Umzug am Sonntag, Kleinkind bis Senior zu überzeugen. Nils Rogenmoser

Halt-Zurück! Scheint dieser hohe Militär in Unterägeri zu kommandieren. (Bild: Patrick Hürlimann, Unterägeri, 3. März 2019) Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) vom August dieses Jahres in Zug wird vorgeholt. (Bild: Patrick Hürlimann, Unterägeri, 3. März 2019) Laut und bunt muss sie sein, die Fasnacht. (Bild: Patrick Hürlimann, Unterägeri, 3. März 2019) Er wird dem Sieger des Easf übergeben: Stier Kolin scheint sich kaum am fasnächtlichen Treiben zu stören. (Bild: Patrick Hürlimann, Unterägeri, 3. März 2019) Wann kommt die nächste Nummer? Wie ein Ballon doch für Unterhaltung sorgen kann. (Bild: Patrick Hürlimann, Unterägeri, 3. März 2019) Gfürchiges Wesen treibt in Unterägeri Schabernack. (Bild: Patrick Hürlimann, Unterägeri, 3. März 2019) Im Konfettiregen: der Umzugschef der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft. (Bild: Patrick Hürlimann, Unterägeri, 3. März 2019) Gespannt blickt das bunte Publikum dem nächsten Wagen entgegen. (Bild: Patrick Hürlimann, Unterägeri, 3. März 2019) 8 Bilder Unterägeri: Ein Umzug mit Liebe zum Detail

Der Umzug der 56. Wylägerer Narrenfasnacht steht im Zeichen des Mottos «De Badjöggel schwingt obä us» – eine Anspielung auf das kommende Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Zug. Bei mildem Wetter ist am frühen Nachmittag das Zentrum in Unterägeri von Besuchern aller Altersklassen gesäumt – Fasnacht hat in Ägeri Tradition und wird dementsprechend gelebt. Bei Thomas Huber gibt es die diesjährigen Fasnachtsplaketten zu kaufen: «Damit wird der Turnverein Sport Union unterstützt. Seit gut 20 Jahren machen wir das schon, natürlich bin ich selbst auch fasnachtsbegeistert», so Huber.

Für die Umleitung auf der Strasse ist gesorgt, die Wägen stehen bereit und die Konfettisäcke sind gefüllt. Um Punkt 13.45 Uhr erfolgt mit dem traditionell lauten Knall der Startschuss für den Umzug. Bald wird zu bekannten Melodien der Guggenmusiken getanzt und mit ein bisschen Glück eine begehrte Blutorange ergattert.

Auch heuer überbieten sich die Wagenbauer in Sachen Kreativität und Leidenschaft selbst. Ob thematisch regional mit dem Schneemobil des Skigebietes Nollen und der Skipiste inklusive kultigem Retro-Käse-Skianzug oder beim Entspannen am sonnigen Ferienstrand, die Fasnächtler fühlen sich auf ihren Wägen sichtlich wohl und interagieren mit den Besuchern am Strassenrand. Fehlen darf auch das Esaf nicht, die Jüngsten begeistern beim «Hoselupf» im Sägemehl auf dem Themawagen. Gut gelaunt präsentiert sich die Ehrengarde der Wylägerer Fasnacht. Auch politische Satire gehört jeweils dazu. Anlässlich der steigenden Tendenz der politischen Korrektheit wird die Frage aufgeworfen, ob auch die Fasnacht bald politisch korrekt sein müsse. Eindringlich prangen die Worte «R.I.P. Narrenfreiheit» («Ruhe in Frieden, Narrenfreiheit») auf dem Wagen.