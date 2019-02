Leserbrief Umfrage zur Zersiedelungsinitiative: Das sind die Fakten Zum Leserbrief «Irreführende Umfragen aus Bern» in der «Zuger Zeitung» vom 14. Februar

Im Leserbrief von 14. Februar wirft uns der Leser Irreführung vor. Wir wollen objektiv informieren und lassen uns gerne an unseren Aussagen messen. Zur Entwirrung die Fakten: Die Umfrageserie der SRG heisst nicht von ungefähr SRG-Trend. Die erste Umfragewelle neun Wochen vor der Abstimmung zeigte effektiv 64 Prozent Zustimmung. Die zweite Umfrage knapp drei Wochen vor der Abstimmung noch gerade 47 Prozent. Ein Rückgang von 23 Prozentpunkten in sechs Wochen. Am Schluss resultierten 36,4 Prozent. Damit setzte sich der Trend in den letzten drei Wochen praktisch linear fort.

Dieser Trend ist in Theorie zur Meinungsbildung bei Initiativen und in vielen Umfragen zu Initiativen sehr gut bekannt. Am Anfang dominieren die Stärken der Initiativ-Idee das Meinungsbild, am Schluss entscheidet die Mehrheit oft über die konkreten Schwächen des Initiativ-Anliegens. Deshalb haben wir von der ersten Umfrage an ein Nein zur Initiative als wahrscheinlich beurteilt und dies auch in den SRF-Sendungen unmissverständlich gesagt. Keine Auftritte von Claude Longchamp standen im Zusammenhang zu dieser Abstimmung.

Lukas Golder, Co-Leiter Gfs Bern