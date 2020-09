Das sind die neuen Zuger Polizistinnen und Polizisten Am Freitagnachmittag hat Sicherheitsdirektor Beat Villiger sieben Frauen und 16 Männer als neue Zuger Polizeiangehörige in die Pflicht genommen. Die feierliche Zeremonie fand im Theater Casino in Zug statt.

Polizistinnen und Polizisten flankiert vom Sicherheitsdirektor Beat Villiger (links) und Kommandant Thomas Armbruster (rechts). Bild: Zuger Polizei

(dvm) An der diesjährigen Inpflichtnahmefeier sind neun Absolventen des Polizei-Lehrgangs in die Pflicht genommen worden, wie die Zuger Polizei mitteilt. Sie haben die Ausbildung an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) im Februar beziehungsweise im August 2020 erfolgreich abgeschlossen. «Wir sind stolz, Sie alle bei uns im Korps herzlich willkommen zu heissen», begrüsste Thomas Armbruster, Kommandant der Zuger Polizei, die rund 120 Gäste und Angehörige. Er gratulierte den Aspirantinnen und Aspiranten zur bestandenen Ausbildung. «Mit Ihrem Eintritt sind Sie für die Wahrung der Sicherheit der Bevölkerung verantwortlich und versprechen, deren Rechte und Freiheiten zu schützen. Wir als Polizei haben eine Vorbildfunktion und als Einsatzorganisation auch die Pflicht, die Regierung, die Verwaltung und die Partnerorganisationen zu unterstützen - gerade auch jetzt in der Coronasituation.»

Die 23 Polizeimitarbeitenden durften anschliessend einzeln nach vorne treten, legten ihre Hand auf die Fahne der Zuger Polizei und verpflichteten sich vor dem Sicherheitsdirektor, Regierungsrat Beat Villiger, den gesetzlichen Polizeiauftrag für die Zuger Bevölkerung pflichtbewusst zu erfüllen. Er gratulierte den nun offiziell ins Korps Aufgenommenen herzlich. «Mit dem heutigen Tag beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben sich aus unterschiedlichen Beweggründen für den Polizeiberuf entschieden – doch gemeinsam übernehmen Sie dieselbe Verantwortung und stehen für die Grundwerte unserer Gesellschaft.»

Folgende neu ausgebildete Polizistinnen und Polizisten wurden im Rang einer Polizeisoldatin bzw. eines Polizeisoldaten ins Zuger Polizeikorps aufgenommen:

Janick von Ah, 29 Jahre, Sachbearbeiter Bereitschaftspolizei

Jennifer Fellmann, 30 Jahre, Sachbearbeiterin Bereitschaftspolizei

Patrick Leu, 48 Jahre, Sachbearbeiter Bereitschaftspolizei

Lukas Müller, 26 Jahre, Sachbearbeiter Bereitschaftspolizei

Seraina Nigg, 27 Jahre, Sachbearbeiterin Bereitschaftspolizei

Sven Tiefenauer, 26 Jahre, Sachbearbeiter Bereitschaftspolizei

Severin Waldis, 36 Jahre, Sachbearbeiter Bereitschaftspolizei

Luca Weibel, 24 Jahre, Sachbearbeiter Bereitschaftspolizei

Corinne Wettach, 28 Jahre, Sachbearbeiterin Bereitschaftspolizei

Aus anderen Polizeikorps beziehungsweise wieder in die Zuger Polizei eingetreten sind:

Roman Bocskor, 33 Jahre, Sachbearbeiter Assistenzdienst, 4 Jahre Securitrans, 1 Jahr Stadtpolizei Schaffhausen

Korporal, Marcel Bundi, 43 Jahre, Sachbearbeiter Bereitschaftspolizei, 11 Jahre Zuger Polizei, 4 Jahre Sicherheitsexperte

Korporal, Dinah Felix, 33 Jahre, Sachbearbeiterin Polizeidienststelle und Sekretariat Sicherheitspolizei, 10 Jahre Kantonspolizei Schwyz

Gefreite, Nicole Hutter, 33 Jahre, Sachbearbeiterin Analyse, 2 Jahre Flughafenpolizei Zürich, 2 Jahre Verkehrszug Bülach, 1 Jahr Grenzfahndung Zürich Flughafen

Gefreite, Lara Maurer, 29 Jahre, Sachbearbeiterin Bereitschaftspolizei, 1 Jahr Flughafenpolizei Zürich, 1 Jahr Polizeigefängnis Stadt Zürich, 1 Jahr Kantonspolizei Zürich

Oberleutnant, Wolfgang Moos, 48 Jahre, Abteilungsleiter Kommandobereiche, 8 Jahre Polizeipsychologe und Personalentwickler Stadtpolizei Zürich, 9 Jahre Leiter Personalentwicklung und Ausbildung Stadtpolizei Zürich

Wachtmeister, Mirco Pfister, 42 Jahre, Sachbearbeiter Polizeidienststelle, 2 Jahre Gemeindepolizei St. Moritz, 5 Jahre Verkehrsstützpunkt Silvaplana

Wachtmeister, Rolf Röllin, 42 Jahre, Sachbearbeiter Einsatzleitzentrale, 9 Jahre Kantonspolizei Schwyz, 5 Jahre Zuger Polizei, 1 Jahr Militärverwaltung, 1 Jahr Transportpolizei

Wachtmeister Oliver Schawohl, 28 Jahre, Sachbearbeiter Assistenzdienst, 4 Jahre Luftwaffe VBS, 2 Jahre Transportpolizei

Als Sicherheitsassistenten wurden nach der halbjährigen Grundausbildung ins Polizeikorps aufgenommen:

Steven Kanagarajah, 37 Jahre, Sachbearbeiter Assistenzdienst

Nicole Marbach, 26 Jahre, Sachbearbeiterin Assistenzdienst

Peter Marbacher, 53 Jahre, Sachbearbeiter Assistenzdienst

Der Anlass wurde musikalisch umrahmt von einer Kleinformation der Polizeimusik Zug. Nebst dem anwesenden Polizeikommando und der Generalsekretärin der Sicherheitsdirektion Meret Baumann waren auch Kantonsratspräsidentin Monika Barmet, Stadtpräsident Karl Kobelt und Alex Birrer, Direktor IPH, unter den geladenen Gästen.