Das Stadionrestaurant in der Zuger Herti Allmend geht wieder auf Die Umbauarbeiten im Stadionrestaurant sind abgeschlossen, ab dem 15. September ist es wieder für die Bevölkerung geöffnet. Zug 94 führt das Restaurant neu in Eigenregie und wird das Angebot in den nächsten Monaten schrittweise ausbauen.

Blick ins umgebaute Stadionrestaurant in der Zuger Herti Allmend. Bild: Philippe Hubler/PD

(haz) Heller, moderner und mit neuem Mobiliar: So kommt das Stadionrestaurant nach den Renovationsarbeiten daher. Zudem wurden neue sanitäre Anlagen installiert und die Geschäftsstelle von Zug 94 findet ebenfalls im selben Gebäude Platz. Das Restaurant ist von Dienstag bis Samstag von 11 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, es bietet über den Mittag Lunchmenüs und am Abend ein À-la-carte-Angebot. An Sonntagen ist das Restaurant mit einem reduzierten Angebot offen, sofern Spiele von Zug 94 stattfinden, wie Zug 94 und die Stadt Zug in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.

Stadionrestaurant soll Treffpunkt im Hertiquartier sein

Die Stadt Zug, als Eigentümerin des Gebäudes, setzte eine umfassende Innensanierung um, sodass die Brandschutzvorschriften nun eingehalten werden können. Besonderen Wert legte die Stadt auf die sanitären Anlagen, welche nach innen verlegt wurden. Das Stadionrestaurant soll für das ganze Quartier Herti zum Treffpunkt werden. Stadtrat André Wicki freut sich:

«Mit dem gelungenen Umbau des Restaurants haben wir die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die Menschen des Herti-Quartiers und natürlich die Fans von Zug 94 im Stadionrestaurant in geselliger Umgebung austauschen können. »

Für den Fussballverein Zug 94 ist die Neueröffnung ebenfalls ein grosser Schritt. Nachdem das Restaurant bisher von einem Pächter geführt wurde, übernimmt es der Verein nun selbst. Zug 94 möchte das Restaurant noch stärker als Treffpunkt für die Vereinsmitglieder und für die Bevölkerung des Herti-Quartiers etablieren. Der neue Küchenchef, Mustafa Kutbay und sein Team, setzen auf eine frische, mediterrane Küche. Kutbay war zuletzt im Restaurant National in Winterthur tätig, frühere Stationen waren das Restaurant Gulm in Oberägeri, das Gasthaus zum Löwen in Menzingen und das Gasthaus zum Rathaus in Pfäffikon/SZ.

Verein freut sich, nun selber Gastgeber zu sein

Aydogan Cilingir, Präsident von Zug 94, sagt: «Für uns ist das neue Restaurant eine grosse Sache. Wir freuen uns sehr, nun selbst Gastgeber sein zu können. Das erlaubt es uns auch, wichtige Einnahmen für den Klub zu generieren. Wir wollen in den kommenden Monaten Erfahrungen sammeln und werden das Angebot anschliessend laufend weiter ausbauen, um den Wünschen unserer Gäste gerecht werden zu können. Neben dem Restaurantbetrieb planen wir auch spezielle Themenabende und stellen die Räumlichkeiten Unternehmen für Anlässe zur Verfügung.»