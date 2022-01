LESERBRIEF Das strahlt Wärme aus Zum Engagement für den «Weihnachtsbriefkasten»

Vielen herzlichen Dank für das riesige Paket vom Rotary Club Zug-Zugersee und vom Weihnachtsbriefkasten des Zuger Kantonalen Frauenbundes. Alles auserlesene, gute Sachen, die den Haushalt aufhellen lassen! Das strahlt Wärme aus in der heutigen kontaktlosen Zeit. Rund 800 Menschen in Not konnten wir im vergangenen Advent Licht und Freude schenken, sie nachbarschaftliche Solidarität spüren lassen. Täglich erreichen uns zurzeit noch Briefe von überaus dankbaren Begünstigten.

Gerne möchten wir diesen Dank weitergeben an alle, die die direkte und persönliche Hilfe durch den Weihnachtsbriefkasten Jahr für Jahr möglich machen. Allen voran den Spendern, die uns finanziell unterstützen, dem Rotary Club Zug-Zugersee, der seit Anbeginn jährlich rund fünf Tonnen Lebensmitteln zur Verfügung stellt, allen Institutionen und treuen Helfern, die uns ganz spontan zur Hand gehen. Ein besonderes Dankeschön gebührt dieses Jahr Eliane Müller und Marc Pircher mit seinen Freunden für die zwei wunderschönen Adventskonzerte zu Gunsten des Weihnachtsbriefkastens mit dem grossartigen Erlös von 12800 Franken. Wir sind immer wieder gerührt und auch ein bisschen stolz, wie wir für Spenden empfohlen werden. Der kleine Kanton Zug macht es möglich, dass man sich kennt, die Arbeit beobachtet wird und dadurch Vertrauen entstehen kann. So passiert auch im letzten Advent, als wir von einer grossen erstmaligen Spende freudig überrascht wurden. Alle, die sich für den Weihnachtsbriefkasten engagieren, arbeiten ehrenamtlich. Dies oft seit vielen Jahren, manche sogar seit der Gründung 1996. Das ist für uns ebenfalls ein rührender Vertrauens- und Freundschaftsbeweis, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten. Mit euch und Ihnen allen bleiben wir dran und engagieren uns auch im nächsten Advent für nachbarschaftliche Solidarität.