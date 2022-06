Wasserball Das U20-Team von Zug und Ägeri ist Schweizer Meister Dank des besseren Torverhältnisses bezwang es Winterthur im Final.

Die Spielgemeinschaft Zug Ägeri hat die Partie gegen den SC Winterthur für sich entschieden und so den Schweizer-Meister-Titel in der U20-Kategorie gewonnen. Nach dem mit 16:7 klar gewonnenen Hinspiel setzen sich die Zugerinnen trotz einer 6:9-Niederlage in Winterthur dank des besseren Torverhältnisses durch.

Das Team von Trainer Norbert Kerschbaum besteht aus Fabienne, Volken, Valerie Monney, Adina Arnold, Eva Berendt, Andrea Hess, Gina Eberle, Margola Gross, Amy Nussbaumer Amy, Nadia Schildknecht, Zoe Schena und Mona Krall. Für viele Spielerinnen war es altersbedingt das letzte U20-Spiel und damit die letzte Chance, den Titel zu holen. (bier)