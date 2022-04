Leserbrief Das war los im Baudepartement «Was ist los im Baudepartement der Stadt?», Ausgabe vom 19. April

Unter dem reisserischen Titel «Was ist los im Baudepartement?» haben verschiedene Stadtparlamentarier einen politischen Vorstoss eingereicht. Sie nehmen die Kündigung des Stadtarchitekten als Ausschlag und unternehmen den leicht durchschaubaren Versuch, in einem Wahljahr Stimmung gegen das Baudepartement und die zuständige Stadträtin Eliane Birchmeier (FDP) zu machen. Sie zielen mit ihren Fragen aber in die falsche Richtung und versuchen verzweifelt, ein Drama zu inszenieren, das es nicht gibt. Denn in den letzten Jahren war tatsächlich einiges los im Baudepartement, aber im positiven Sinn. So hat das Baudepartement eine Rekordzahl von Baubewilligungen bearbeitet, grosse und wichtige Bauprojekte wie die Erweiterung der Schulanlage Loreto, die Notzimmer und den neuen Ökihof erfolgreich an die Urne gebracht, und wegweisende Projekte für ein verkehrsentlastetes Zentrum mit der Wiederaufnahme eines einfachen Stadttunnels an den Start gebracht.

Es war also durchaus einiges los im gut geführten Baudepartement. Es ist sehr bedauerlich, dass die entsprechenden Politiker die Wertschätzung für die Mitarbeiter der Verwaltung nicht aufbringen können oder wollen und stattdessen den Wahlkampf und eine reisserische Schlagzeile höher gewichten.

Etienne Schumpf, Gemeinderat, Stadtratskandidat FDP, Zug