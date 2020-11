Das Zuger Verwaltungsgericht macht einen Schritt auf den Bürger zu Die Urteile des Zuger Verwaltungsgerichts verschwinden nicht in einem Schrank. Eine neue Software macht es möglich, sie stattdessen anonymisiert ins Internet zu stellen. Der Präsident des Zuger Verwaltungsgerichts Aldo Elsener nimmt dazu Stellung.

Das Zuger Verwaltungsgericht veröffentlicht seit Anfang November alle seine Urteile auf seiner Homepage (https://verwaltungsgericht.zg.ch). Die Urteile sind allesamt anonymisiert, damit keinerlei Rückschlüsse auf Verfahrensbeteiligte möglich sind. Die Zuger Zeitung konnte mit Aldo Elsener reden. Er ist Präsident des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug und die treibende Kraft beim Projekt «Veröffentlichung von Urteilen».

Wie sind die Erfahrungen mit der neuen Anonymisierungssoftware?

Wir haben uns für die bereits in anderen Kantonen, beispielsweise Schwyz, Bern und Fribourg bewährte Software jener Firma entschieden, von der auch unsere Geschäftskontrolle stammt. Zum Paket der Delta Logic aus Sursee gehört nicht nur eine Anonymisierungssoftware, sondern auch eine Datenbank mit einem speziellen Publikationsprogramm. Die Stärke der Anonymisierungssoftware ist ihre einfache Handhabung. Sie arbeitet schnell und zuverlässig. Die Stärken der Datenbank sind ihre zahlreichen Suchoptionen und die Verlinkungen innerhalb der veröffentlichten Urteile. Interessierte Personen können über eine Volltextsuche zu einem Urteil gelangen. Sie können auch innerhalb eines Rechtsgebiets suchen oder nach der Fallnummer, dem Entscheid- oder Publikationsdatum sowie nach im Urteil zitierten Gesetzesartikeln des Bunds und Kantons Zug.

Wie viele Urteile wurden in diesem Jahr am Verwaltungsgericht gesprochen? Wie viele davon werden anonymisiert ins Internet gestellt?

Wir haben in diesem Jahr bis Anfang November 180 Urteile gesprochen, wobei bereits über 135 in der Datenbank stehen. Wir stellen grundsätzlich alle sogenannten Endurteile, die seit dem 1. Januar 2020 gefällt wurden, laufend ins Netz. Da wir im Normalfall vor der Veröffentlichung abwarten, ob ein Urteil ans Bundesgericht weitergezogen wurde, sind noch nicht alle der vorhin erwähnten Urteile in der Datenbank aufgeschaltet. Endurteile sind solche, in denen über eine Streitfrage entschieden oder auf eine Beschwerde nicht eingetreten wurde. Um die Datenbank zu entlasten, werden wir Abschreibungsverfügungen nicht publizieren, ausser es würden sich interessante rechtliche oder sonst wie die Öffentlichkeit interessierende Fragen stellen.

Wie sieht die Auswahl aus? Welche Urteile werden anonymisiert, welche nicht?

In seltenen, aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen heiklen Fällen werden wir auch Endurteile nicht veröffentlichen, dies dann, wenn trotz der Anonymisierung Rückschlüsse auf eine betroffene Person möglich bleiben. Zu denken ist hier vor allem an Fälle aus dem Bereich des Kindesschutzes. Nebst den Urteilen anonymisieren und veröffentlichen wir in gewissen Rechtsgebieten auch Zwischenentscheide. Solche können manchmal so bedeutend wie Urteile sein. Beispielsweise befindet in Vergabestreitigkeiten der Einzelrichter darüber, ob die Beschwerde aufschiebende Wirkung haben soll. Bei einem negativen Entscheid kann der Staat den Vertrag mit einem Lieferanten abschliessen, worauf der nicht berücksichtigte Konkurrent die Beschwerde häufig zurückzieht.

Wie lange dauert durchschnittlich ein solcher Anonymisierungsprozess? Wie viele Mitarbeiter sind beteiligt?

Grundsätzlich kümmern sich unsere Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen gleich nach Versand der Urteile um die Anonymisierung und ziehen für die anschliessende Kontrolle eine Praktikantin oder einen Praktikanten bei. Es sind also zwei Personen am Vorgang beteiligt. Ungeachtet der Unterstützung durch die Software ist ein sorgfältiges Durchlesen der Urteile unabdingbar. Bei einfachen Urteilen dauert der Vorgang mit Anonymisierung und Kontrolle 30 bis 60 Minuten. Bei sehr umfangreichen Fällen mit vielen Beteiligten und weiteren Angaben, die einen Rückschluss auf Beteiligte ermöglichen, kann dies aber auch bis zu fünf Stunden dauern. Der Aufwand lässt sich durch ein diszipliniertes Vorgehen bei der Urteilsredaktion minimieren, vor allem durch das konsequente Verwenden von Begriffen, die keine Rückschlüsse auf Personen zulassen.

Wann veröffentlicht das Verwaltungsgericht einen Entscheid auf seiner Homepage?

Publiziert wird ein Entscheid nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist ans Bundesgericht oder sobald ein Weiterzug feststeht. Das heisst in den meisten Fällen rund 40 Tage nach dem Aussand. Urteile, an denen ein grosses öffentliches Interesse besteht, publizieren wir nach der Anonymisierung weiterhin umgehend in der Rubrik «Aktuelle Entscheide» auf unserer Homepage.

Werden auch ältere Urteile anonymisiert und öffentlich zugänglich gemacht?

Ältere Urteile anonymisieren wir wegen des Personalaufwands nur, falls wir danach gefragt werden. Sie werden nicht nachträglich in der Datenbank publiziert.

Wie ist die Nachfrage nach den anonymisierten Urteilen? Ist diese überhaupt messbar?

Den Umfang der Benützung unserer neuen Webseite werden wir anhand der getätigten Aufrufe erfahren können. Wir hoffen natürlich auf ein gewisses Interesse an der neuen Dienstleistung. Denn es geht dabei nicht um die Befriedigung von Neugier, sondern um eine Verbesserung der verfassungsrechtlich garantierten Öffentlichkeit der Justiz und um die Nachvollziehbarkeit unserer Entscheide. In der Vergangenheit gab es selten Einsichtsgesuche und meist kamen sie von Rechtsanwälten oder von Universitäten. In den letzten Jahren gab es wiederholt Begehren um die Herausgabe von sehr zahlreichen Entscheiden, einzig aus dem Wunsch nach einer grösseren Transparenz. Dies ist zwar legitim, forderte uns mangels eines unterstützenden Programms aber stark heraus. Deshalb sind wir froh, heute über die neuen Hilfsmittel zu verfügen.

Würden Sie auch anderen Zuger Gerichten empfehlen, die Digitalisierungspraxis des Verwaltungsgerichts zu übernehmen?

Wir können nicht für die anderen Zuger Gerichte sprechen. Immerhin ist zu sagen, dass das Verwaltungsgericht sich mit Streitigkeiten zwischen Privaten und dem Staat befasst. Dabei wird häufig kantonales Recht angewendet. Wir prägen durch unsere Rechtsprechung die Praxis bei der Anwendung des Zuger Rechts also entscheiden mit, was vom Bundesgericht nur noch eingeschränkt überprüft werden kann. Unsere Entscheide sind aufgrund der betroffenen Rechtsgebiete oft auch politisch interessant, zum Beispiel Entscheide aus dem Planungs-, Bau- und Umweltrecht, dem Denkmalschutz, Vergaberecht, Wahlrecht, Ausländerrecht und dem Invalidenversicherungsrecht. Dazu kommt, dass wir hauptsächlich Aktenprozesse führen. Einzig an den seltenen öffentlichen Verhandlungen kann das breitere Publikum Einsicht in die Arbeitsweise des Gerichts nehmen. Deshalb war es wohl kein Zufall, dass der Ruf nach Aufschaltung einer Entscheiddatenbank beim Verwaltungsgericht deponiert wurde und nicht bei den anderen drei Zuger Gerichten, die sich mit Zivil- und Strafrecht befassen, das Obergericht, das Strafgericht und das Kantonsgericht.

Tauscht das Verwaltungsgericht seine Erfahrungen mit anderen Gerichten, eventuell sogar ausserhalb des Kantons Zug, aus? Wenn ja, mit welchen, wenn nein, warum nicht?

Vor Anschaffung der neuen Software nahmen wir beim Verwaltungsgericht Schwyz Einblick in diese Anwendung und konnten uns dort von ihrer Nützlichkeit überzeugen. Zu den Themen, die der Präsident und der Generalsekretär bei Kontakten mit Exponenten von Verwaltungsgerichten anderer Kantone besprechen, gehört selbstverständlich auch die Informatik mit ihren stets neuen Herausforderungen und Möglichkeiten. Dazu kommt in letzter Zeit das Projekt Justitia 4.0 aller Schweizer Gerichte. Dort geht es um die Einführung eines schweizweit einheitlichen elektronischen Gerichtsdossiers und eines auf einer einheitlichen Plattform abzuwickelnden Verfahrens. In dieses Projekt sind die Zuger Gerichte selbstverständlich eingebunden. Das Verwaltungsgericht hat zum Beispiel einen Vertreter in eine Arbeitsgruppe entsandt, die sich mit den Anpassungen der kantonalen Verfahrensgesetze befasst, die durch das elektronische Dossier nötig werden.