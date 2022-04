Datenschutz 60 Zugerinnen und Zuger gelangten 2021 an die Datenschutzstelle – Park-Apps waren ein grosses Thema Bei der Nutzung von Park-Apps muss die Nummer des Kontrollschilds eingegeben werden, um parkieren zu können. Das hat zu Beschwerden bei der kantonalen Datenschutzstelle geführt. Tatsächlich gibt es diesbezüglich offene Fragen.

Die Datenschutzbeauftragte des Kantons Zug, Yvonne Jöhri, legt den Tätigkeitsbericht 2021 zu Handen des Kantonsrats vor. Daraus geht hervor, dass die Beratungs- und Aufsichtstätigkeit mit 58,5 Prozent den grössten Teil der aufgewendeten Zeit beanspruchte. Die Datenschutzstelle berät schwerpunktmässig kantonale und kommunale Behörden und Dienststellen aber auch natürliche und juristische Personen bezüglich Datenschutz. Die Ombudsstelle verfügt aktuell über 260 Stellenprozente.

Im Berichtsjahr seien gemäss Tätigkeitsbericht rund 60 Privatpersonen mit Anfragen an die Datenschutzstelle gelangt. Darunter solche, die mittels eines Telefongesprächs oder E-Mails geklärt werden konnten. Es seien aber auch Anfragen darunter gewesen, die grösseren Aufwand verursacht hätten.

Parkuhren und die Kontrollschilder

So sei die Datenschutzstelle von der Stadt Zug im Zusammenhang mit der Einführung von Park-Apps kontaktiert worden. Bei der anschliessenden Umrüstung allerdings nicht. Die Parkuhren in der Stadt Zug registrieren per App das Nummernschild des Fahrzeugs und nicht mehr eine Parkplatznummer. Nach der Umrüstung seien deswegen bei der Datenschutzstelle regelmässig Beschwerden eingegangen. Das habe die Stelle veranlasst, weitere Informationen für eine Beurteilung einzufordern.

«Dabei ging es», gemäss Tätigkeitsbericht, «um Informationen zur Rechtsgrundlage und zu den konkreten Umsetzungsmassnahmen.» Konkret verlangte die Datenschützerin Information dazu, welche Daten konkret erhoben und wo und wie lange diese gespeichert würden, wer welche Zugriffs- und Bearbeitungsrechte habe und ob die Zugriffe protokolliert würden.

Ausserdem sei die Frage gestellt worden, wie sich die Rechtslage präsentiere, sollte sich ein App-Nutzer bei der Eingabe vertippen.

«Letzteres dürfte unter anderem aufgrund der viel längeren Zahlenreihe nicht nur öfters (unbeabsichtigt) der Fall sein, sondern auch, weil sich der eine oder andere – bewusst – (geringfügig) vertippt, um gegen das zwingend erforderliche aktive Eintippen des Fahrzeugkennzeichens (und damit die Bekanntgabe von Personendaten) zu ‹demonstrieren›», steht im Tätigkeitsbericht.

Bearbeitung an einen privaten Dritten ausgelagert

Die Stadt Zug hat die Bearbeitung der Daten an einen privaten Dritten ausgelagert. Die angegebenen Daten wie Kontrollschild, allenfalls Handynummer mit Parkuhr-ID, Datum, Zeit und Betrag würden während zweier Jahre gespeichert und seien in dieser Zeit auch für die Stadt Zug abrufbar.

Das Kontrollorgan, also die Zuger Polizei, hat während 72 Stunden nach Ende des Parkens Zugriff auf die Daten. Was auf Unverständnis bei der Datenschutzstelle stösst: «Für die Datenschutzstelle sind die zweijährige Aufbewahrungsdauer von Kontrollschild und Handynummer und eine 72-stündige Verfügbarkeit nach Beendigung des Parktickets auf den Kontrollinstrumenten weder nachvollziehbar noch verhältnismässig.»

Die Stadt Zug stellt sich auf den Standpunkt, dass sie als verantwortliches Organ weder für die Kontrolle noch die Umsetzung datenschutzrelevanter Vorgänge beim privaten Drittanbieter verantwortlich sei.

Die Datenschutzstelle des Kantons Zug hat laut Datenschutzbeauftragter Yvonne Jöhri keine Verfügungskompetenz, wie das beispielsweise in anderen Kantonen der Fall ist oder nach Ausarbeitung der gesetzlichen Grundlagen sein dürfte. Deshalb ist die Stelle auch auf den Goodwill der verantwortlichen Organe – in diesem Falle der Stadt Zug – angewiesen, die kritisierten Punkte anzupassen.