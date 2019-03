Osterausstellung in Baar: Dekorative Kunstwerke aus Recyclingmaterialien Der Verein für Arbeitsmarktmassnahmen öffnet am Samstag, 6. April, die Türen zur Osterausstellung in der Halle 44. Die Ateliers und Werkstätten präsentieren handgemachte Oster- und Frühlingsdekorationsartikel.

Die Osterausstellung in der Halle 44 zeigt jedes Jahr bunte Kreationen. (Bild: Werner Schelbert, Baar, 12. März 2016)

(zim/pd) «Die beliebte Osterausstellung in der Halle 44 präsentiert auch dieses Jahr eine grosse Auswahl an handgemachten Dekorationsartikeln, hauptsächlich aus Recyclingmaterialien», wird Esther Staub, Leiterin der Halle 44, in einer Mitteilung des veranstaltenden Vereins für Arbeitsmarktmassnahmen (VAM), zitiert. Die Osterausstellung mit Verkauf dauert vom Samstag, 6. April, bis Donnerstag, 18. April. Um die Ausstellung vorzubereiten, bleibt die Halle 44 deshalb am 4. und 5. April geschlossen.

Neben den Osterdekorationen sind auch jahreszeitenunabhängige Artikel erhältlich. Dazu steht auch eine grosse Zahl an nach Themen sortierten Büchern in der hauseigenen Bibliothek zur Verfügung. Des Weiteren gibt es in der Werkstatt eine Bücherlounge zum Verweilen. Pro Besuch und Person dürfen laut Mitteilung bis zu zehn Bücher gratis mitgenommen werden.

Esther Staub weist in der Mitteilung auf weitere Angebote hin: «In der Werk­stattbeiz verwöhnt das Cafeteria-Team am Eröffnungssamstag die Gäste kulinarisch. Die kleinen Besucherinnen und Besucher können in der Bastelecke selber Hühnchen mit Pompons herstellen.» Auch ein Stand von «Einstieg in die Berufswelt» ist präsent.