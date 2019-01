Dem Egli ist es wohl im Zugersee Das Egli ist Fisch des Jahres 2019. Auch aus dem Zugersee werden vor allem Egli gezogen. Wie es ihnen und anderen Artgenossen im Hitzesommer 2018 ergangen ist, erzählt Albin Schmidhauser vom Amt für Wald und Wild. Cornelia Bisch

Eglis im Netz. (Bild: Christof Borner-Keller (2013))

Der beliebteste und am häufigsten gefangene Speisefisch der Schweiz, das Egli, wurde vom Schweizerischen Fischerei-Verband (SFV) zum Fisch des Jahres 2019 auserkoren. «Hobbyfischer fangen rund 100 Tonnen pro Jahr, Berufsfischer nochmals 250 Tonnen», schreibt der Verband. Die Nachfrage sei jedoch zehn Mal höher, was durch Importe und Aquakulturen ausgeglichen werde.

Auch aus dem Zugersee werden mit Abstand am meisten Egli gefischt. Es fühle sich sehr wohl darin, die Bestände seien gut, erklärt Albin Schmidhauser, Leiter des Kantonalen Amtes für Wald und Wild. «Die Hitze des vergangenen Sommers hat dem Egli und den übrigen Seefischen nichts anhaben können.»

Egli tauchen ab ins Kühle

Anders als in den Fliessgewässern (siehe Box), hätten die Seefische die Möglichkeit, in tiefere, kühlere und damit sauerstoffhaltigere Bereiche abzutauchen, sobald sich die oberste Wasserschicht zu sehr aufheize. «Starke Stürme können diese Schichten zwar durcheinander bringen, aber das verkraften die Fische in der Regel gut.» Und nach einiger Zeit bilden sich die Schichten erneut. Bedrohlichere Stürme sind im letzten Sommer gänzlich ausgeblieben. «Erst ab einer Tiefe von 60 Metern wird es mit dem Sauerstoff wieder etwas prekärer», so Schmidhauser. Dies, weil der See noch immer belastet ist durch Phosphate in Wasch- oder Düngemittel, die bis zum Bau von Kläranlagen ungereinigt in die Gewässer geleitet worden sind. Dem Zuger Rötel macht das bisweilen zu schaffen, weil er in einer Tiefe von 20 bis 60 Metern laicht und sich der Laich wegen des fehlenden Sauerstoffs nicht entwickeln kann. «Die Wassertemperaturen waren dieses Jahr im Oktober fürs Ablaichen des Zuger Rötels noch zu hoch», informiert Schmidhauser. «Erst ab Mitte November bezogen die Tiere die Laichplätze.» Die Berufsfischer fischten die geschlechtsreifen Tiere ab und brachten sie zum Abstreifen des Laichs in die Brutanstalt Walchwil.

Fischgerichte für Feinschmecker

Wer gerne ein feines Eglifilet verspeisen möchte, ist beispielsweise im Restaurant Aesch in Walchwil an der richtigen Adresse. «Wir haben bis zu 15 Fischgerichte auf der Karte», berichtet Geschäftsführer Daniel Hürlimann, der das Restaurant bereits in der fünften Generation führt. Egli gibt es beispielsweise nach Zugerart, pochiert in Weissweinrahmsauce mit speziellen Kräutern, oder schlicht in Butter gebraten. «Dazu reichen wir Kartoffeln oder Reis.»

Ungefähr ein Drittel der servierten Teller im Restaurant Aesch ist mit Fisch bestückt. «Einige Liebhaber kommen extra wegen der Fischgerichte zu uns.» Hürlimann versucht, wenn immer möglich einheimischen Fisch aus der Region zu servieren. «Wenn Egli einmal schwer zu bekommen ist, führen wir als Alternative immer auch Felchen, die ebenfalls sehr beliebt sind», erzählt der Wirt. «Aus dem Ausland beziehen wir Fisch nur im Notfall.»