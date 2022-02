Leserbrief Dem Schulklima nicht zuträglich Zur Berichterstattung über die Kantonsschule Menzingen

Als Elternteil eines Schülers der KSM ist es mir ein grosses Anliegen, mit diesem Brief meine Zufriedenheit mit der Kanti Menzingen zu bekunden. Ich habe diese Schule in den letzten Jahren als überaus innovativ, sehr gut geführt und nahe an den Jugendlichen erlebt. Im täglichen Gespräch mit meinem Sohn erfahre ich von spannenden, fairen und offen geführten Diskussionen während der Schulstunden. Differenziertes und eigenständiges Denken scheint mir sehr gefragt und akzeptiert zu sein. Die Berichterstattung empfinde ich als unseriös. Die Autorin argumentiert einseitig. Die Absicht der Artikelserie bleibt unklar. Dem Schulklima ist diese öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung bestimmt nicht zuträglich. Ich wünsche mir, dass die Schulleitung und das Team einen guten Weg für die weitere Zusammenarbeit finden, damit diese Schule so toll bleibt, wie sie ist.

Urs Auf der Maur, Oberwil