Porträt Dem Zuger Streethockeytalent Aaron Iten fehlt in der Krise auch die Kameradschaft Aaron Iten gehört mit 18 Jahren schon zu den erfahrenen Spielern bei den Streethockeyanern der Oberwil Rebells. Auch er hofft auf eine baldige Lockerung der Coronamassnahmen.

«Der Saisonabbruch schmerzte, wir standen kurz vor dem ersten Playoff-Spiel. Wir wollten das Double verteidigen», zeigt sich Aaron Iten emotional. Doch der Verteidiger der Oberwil Rebells hatte auch Verständnis für den Entscheid des Streethockeyverbands, die Saisons in allen Spielklassen im März zu beenden: «Nun trainiere ich seit zwei Monaten einfach individuell. Wöchentlich sind das sicher drei Trainingseinheiten im Bereich Kraft und Kondition», sagt der 18-jährige Iten, der im Hertiquartier in Zug aufgewachsen und wohnhaft ist.

Bild: Michael Wyss (Zug, 21. Mai 2020)

Wann das Sommertraining mit dem Team beginnen wird, sei noch nicht bekannt. «Entscheidend dafür ist, was der Bundesrat am nächsten Mittwoch bekanntgeben wird. Wir hoffen, dass wir schnell wieder mit der Mannschaft trainieren können. Das Soziale und die Kameradschaft fehlen.»

Aaron Iten hat soeben seine Ausbildung zum Kaufmann im Bereich «öffentliche Verwaltung» bei der Gemeinde Cham erfolgreich abgeschlossen. Im neuen Schuljahr wird er mit der Vollzeit-Berufsmatura beginnen. Wenig später ist der Saisonstart der NLA-Saison im Streethockey geplant. Die Rebells werden mit einem verjüngten Team antreten (siehe Box).

Ein Umbruch im Kader Die Oberwil Rebells werden unter ihrem Trainer Tibor Kapanek (45) in der NLA-Saison 2020/21, die im September beginnen soll, mit einer jüngeren Mannschaft antreten. Nick Hlubek, Nick Huber, Benjamin Lartey, Gian Limacher, Linus Zurkirchen stossen aus dem eigenen Nachwuchs zum Team. «Es findet ein Umbruch statt. Wir haben viele talentierte Spieler, die sich nun in der höchsten Liga beweisen können. Sie sind ein Versprechen für die Zukunft», sagt der Sportchef Yves Stucki. Der bislang einzig externe Zuzug ist Gregory Blättler. Er kehrt nach einer Spielzeit beim Team von Belpa zu den Oberwilern zurück. Nicht mehr dabei sind der zurückgetretene Raphael Melliger und der amerikanische Verteidiger Andrew Hildreth, der in seine Heimat zurückgekehrt ist. Die freigewordene Ausländerposition bei den Rebells soll noch neu besetzt werden.

Es wäre Itens vierte Spielzeit im Fanionteam der Rebells. «Ich durfte in den letzten drei Saisons viel profitieren und lernen. Trotz meines jungen Alters kann ich bereits Verantwortung übernehmen und den jüngeren Spielern auch Vorbild sein», sagt der 1,91 Meter grosse und 84 Kilogramm schwere Defensivspieler (rechts im Bild).

Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. März 2020)

Er gewann mit den Oberwilern in diesen Jahren jeweils Meisterschaft und Cup. «Das waren schöne Erlebnisse, Erinnerungen, die für immer bleiben. Auch das Cupfinalturnier, das wir in den Jahren 2018 und 2019 durchführten, waren Highlights. Wir spielten vor über 1000 Fans in unserer Arena – unglaublich», sagt Aaron Iten. Hier präsentiert er den Pokal nach dem Cupsieg 2019 in Zug.

Bild: Patrick Hürlimann

Dank Zeitungsartikel zum Streethockey gefunden

Iten spielte früher Eishockey im Nachwuchs des EV Zug und Fussball bei den Junioren von Zug 94. «Erst im Alter von elf Jahren kam ich zum Streethockey. Darauf aufmerksam machte mich mein Vater, der mir einen Meisterbericht mit Jubelbild und Meisterpokal zeigte, der in der ‹Zuger Zeitung› erschien. So wurde ich dann ein Rebell und spielte zunächst einige Jahre im Nachwuchs.»

Hier erlebte Iten, nebst vielen Erfolgen, auch eine Enttäuschung: «Wir verloren mit den A-Junioren den Playoff-Final gegen Belpa mit 0:2. Besonders ärgerlich war, dass wir das erste Spiel nach einer 5:1-Führung noch 5:6 verloren. Doch es gibt nicht nur Siege und erfolgreiche Momente, man muss auch mit Niederlagen umgehen können», sagt er, um zu ergänzen: «Wichtig ist, dass man nach Enttäuschungen aufsteht. Das zeigt den wahren Charakter und die Stärke der Mannschaft. In diesen Situationen reift man.»

Die Oberwiler dominieren die Schweizer Liga seit Jahren, hier feiern sie im Mai 2018 einen weiteren Meistertitel. Bild: Roger Zbinden

Auf jeder Nachwuchsstufe Nationalspieler

Endgültig abgesagt ist der für August geplante World-Cup in Pilsen (Tschechien), wo die Rebells die Schweiz vertreten und gegen europäische Topteams gespielt hätten: «Ein internationaler Titel fehlt mir noch», sagt Iten und lacht. «Doch ich bin jung und habe meine Karriere noch vor mir.»

Das stimmt angesichts der Tatsache, dass die Routiniers der Oberwil Rebells bereits über 30 Jahre alt sind. Itens Fernziel ist die Aufnahme in die A-Nationalmannschaft. «Ich spielte in der U16- und U18-Nati und bin aktuell in der U20-Auswahl», sagt Iten.

Aaron Iten im Interview mit dem Streethockeyverband hinsichtlich der mittlerweile abgesagten Junioren-WM 2020 im Wallis:

Iten freut sich aber schon auf die nächsten Aufgebote. «Die Spiele auf internationalem Parkett bringen mich weiter. Das sind wichtige Erfahrungen», sagt der Spieler mit der Trikotnummer 16.

Dass er jene trägt, ist kein Zufall: Sein Onkel ist der EVZ-Verteidiger Raphael Diaz, der ebenfalls mit dieser Nummer auf dem Rücken spielt. Iten sagt:

«Er ist mein ganz grosses Vorbild. Wir reden viel und tauschen uns auch oft aus. Ich kann viel lernen von ihm und bin ein grosser Fan des EV Zug.»