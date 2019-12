«Demenz geht alle etwas an» Muri ist eine von zwei Gemeinden im Pilotprojekt «Demenz begegnen».

Von links: Salvatore Doki (Spitex Muri), Pia-Cristina Zimmermann (Spital Muri) Pia Lauper (Drehscheibe Gesundes Freiamt) Roland Guntern (Pro Senectute Aargau) und Yvonne Leuppi (Gemeinde Muri) engagieren sich im Projekt «Demenz begegnen». Bild: Eddy Schambron

Oft sind es die kleinen Dinge, die Demenzkranken und ihren Angehörigen helfen. Aber man muss wissen, wie Hilfe möglich ist und wo sie zu finden ist. Mit dem Pilotprojekt «Demenz begegnen» wird in Muri im Auftrag des Kantons Aargau genau diese Zielsetzung verfolgt. «Wir wollen im Bereich Demenz informieren und koordinieren», sagt Projektleiter Roland Guntern von der Pro Senectute Aargau.

Muri eignet sich für dieses Pilotprojekt, das Erkenntnisse auch für andere Gemeinden bringen soll, besonders, weil mit der Drehscheibe Gesundes Freiamt und den verschiedenen Institutionen – Spital, Pflegi, Altersheim, Spitex – eine gute Grundlage besteht, wie Gemeinderätin Yvonne Leuppi unterstreicht. Die zweite Gemeinde mit einem entsprechenden Projekt ist Windisch.

Gesellschaft soll sensibilisiert werden

«Demenz geht alle etwas an», sagt die Ärztin Pia-Cristina Zimmermann. Im Aargau leben rund 12000 Demenzkranke, dazu kommen noch viel mehr betroffene Angehörige. Die Zahl Demenzkranker wird demografisch bedingt weiter zunehmen. «Wir müssen für dieses Thema sehr offen werden», betont Zimmermann. Sie erlebt in ihrem Beruf, wie Betroffene mit unserem Tempo nicht mehr mithalten können, sich zurückziehen, vereinsamen. Angehörige geraten in die Erschöpfung. Mit dem Projekt wird geklärt, wie viele Angebote es heute schon gibt und was möglich ist, wenn man sie nützt und koordiniert. Aber es geht auch um Sensibilisierung der Gesellschaft, wie Guntern betont.

Für die Drehscheibe Gesundes Freiamt steht mit dem Projekt, das Ende 2020 abgeschlossen sein wird, ein erweitertes Arbeitsinstrument zur Verfügung, wie Pia Lauper ausführt. Konkret mit Demenz konfrontiert ist die Spitex.

«Für uns ist nicht nur die Pflege wichtig», erklärt Geschäftsleiter Salvatore Doki. «Wir beobachten auch, wie sich die Demenz entwickelt und entlasten Angehörige.»

Das Projekt wird von der Fachstelle Alter und Familie des Kantons begleitet und durch die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz finanziert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 150000Franken. Die Gemeinde leistet einen Beitrag von jährlich maximal 3000 Franken.

«Wir haben uns für dieses Projekt beworben, weil Muri im Gesundheitsbereich ein wichtiger Standort in der Region ist», führt Leuppi aus. Die Drehscheibe Gesundes Freiamt wiederum ist in dieser Form im Aargau einzigartig. Hier finden rat- und hilfesuchende Menschen aller Generationen bereits heute Antwort auf Fragen zur Begleitung im häuslichen Umfeld und zur Pflege im Alter. Die Beratung erfolgt in der Regel am Telefon (0566700007). Auf der Website www.gesundes-freiamt.ch wird bald auch eine Liste mit Hilfsangeboten im Bereich Demenz aufgeführt.