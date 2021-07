Leserbrief Den Gesamtkontext anschauen «Die Schweiz schluckt die Kröte», «Zuger Zeitung» vom 10. Juli

Wie gewöhnlich werden in der Berichterstattung Sachen stilisiert, um es eindrücklicher zu machen. Klar werden auch wir in der Schweiz bei ausländischen Firmen 15 Prozent Steuern bezahlen. Was jedoch nicht erwähnt wird: Dass die 15Prozent bei der Muttergesellschaft bei der Konsolidierung der Bilanz abgezogen werden. Also ein Nullsummenspiel. Es sollte im Gesamtkontext angeschaut werden, anstatt zu jammern. Uns Schweizern geht es weiterhin gut. Für uns Schweizer wird die Zukunft gerechter.

Claude Dahinden, Neuheim