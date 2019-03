Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim hat ihren Jahresgewinn deutlich gesteigert Die Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim präsentiert ein gutes Jahresergebnis und setzt 2018 das Wachstum ihrer Kundenausleihungen und Kundeneinlagen weiter fort.

(zim/pd) Zum ersten Mal in seinem Amt als Verwaltungsratspräsident führte Daniel Grunder durch die Generalversammlung am Mittwochabend. Unter anderem informierte er die Genossenschafterinnen und Genossenschafter über die Pensionierung des Vorsitzenden der Bankleitung, Werner Dubacher, im kommenden Jahr 2020, heisst es in einer Mitteilung der Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim. Nach, in diesem Zusammenhang, intensiven Prüfungen und Abwägungen der Vor- und Nachteile einer Fusion, bekräftigte Daniel Grunder das ausdrückliche Ziel des Verwaltungsrats und der Bankleitung: die weitere Eigenständigkeit der Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim. Aus dem weiteren Bericht geht hervor, dass die Bank kerngesund ist und solide wirtschaftet.

Erfreulicher Geschäftsabschluss

Werner Dubacher, Vorsitzender der Bankleitung, präsentierte einen erfreulichen Geschäftsabschluss. Die Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim baut ihre Kundenausleihungen auch im bewegten Jahr 2018 weiter aus. Die Hypothekarausleihungen stiegen um 2,4 Prozent auf 344,8 Millionen Franken. Damit behauptet die Raiffeisenbank erfolgreich ihre traditionell starke Position im Hypothekargeschäft. Dank einer sorgfältigen Risiko- und Bonitätsprüfung wurde die sehr hohe Qualität des Portfolios sichergestellt. Das Wachstum der Kundeneinlagen konnte mit dem Anstieg der Ausleihungen mithalten. Die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen stiegen um 3,5 Prozent auf 296,2 Millionen Franken. Diese Zunahme widerspiegelt laut Mitteilung das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim. Dank der positiven Ertragslage weist die Raiffeisenbank im Berichtsjahr einen Jahresgewinn von 527000 Franken (+4,9 Prozent) aus. Nach intensiver Diskussion und entgegen dem Vorschlag des Verwaltungsrates stimmen die Mitglieder für eine Verzinsung von 6 Prozent der Anteilscheine.

(Quelle: Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim)

Im Anschluss an den statutarischen Teil der Generalversammlung wurde den Genossenschafterinnen und Genossenschaftern ein Nachtessen serviert. Auch in diesem Jahr wurden wieder sechs Mitglieder zu glücklichen Gewinnern eines Gutscheins über 150 Franken, einzulösen in zwei ausgewählten Restaurants von Menzingen und Neuheim.