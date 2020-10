Vereine Den TV Baar zieht es für die Vereinsreise in den Spreewald nach Berlin Die Erwachsenensportmitglieder des Baarer Turnvereins haben eine Reise nach Berlin unternommen.

Der TV Baar im Biosphärenreservat. Bild: PD

Die Turnreise der Gruppe A des TV Baar dauerte mit vier Tagen länger als üblich und führte die Sportler vom 25. bis 28. September weit über die Grenze nach Berlin und in den Spreewald. Leiterin Ramona stammt von dort und freute sich, ihre Heimatgemeinde zeigen zu können. Die Reise war lange bereits vor der Coronakrise geplant worden und durfte nun auch durchgeführt werden. Bei unerwartet gutem Wetter nahmen die Turner an einer sogenannten Hop-on-Hop-off-Tour teil und bekamen einen kleinen Einblick in die Stadt Berlin.

Mit dem Zug ging die Reise dann weiter in den Spreewald. Das Nachtessen in der Unterkunft war regional geprägt, mit verschiedenen typischen Spreewaldgurken, Meerrettich, Sauerkraut, Kartoffeln und Schinken. Petrus hatte am Samstag kein Erbarmen und liess es den ganzen Tag in Strömen regnen. Aber das verdarb die gute Laune der Turnerfreunde nicht. Am Morgen besuchten sie die Holländerwindmühle in Straupitz und erhielten eine beeindruckende Führung. Im Anschluss streiften sie noch durch das Dorf, besichtigten die schöne Kirche sowie die ehemalige Schule von Leiterin Ramona. Danach ging es zur Leiterin nach Hause nach Byhleguhre, wo ein reichhaltiger Apéro serviert wurde. Nach dem ausgiebigen Marsch zurück nach Burg genossen die Turner ein «Zvieri» im originellen Restaurant Bahnhof, das seinem Namen alle Ehre macht. Viele alte Zugverkehrsutensilien und Tafeln verzierten das Lokal, und die Getränke wurden mit einer Modelleisenbahn serviert.

Per Schiff durch die Biosphäre

Am Sonntag blieb es dann trocken und sogar etwas Sonnenschein war wahrzunehmen. Das Biosphärenreservat Spreewald mit dem Velo zu entdecken, ist die eine schöne Variante. Die andere: auf dem Wasserweg mit dem Kahn durchs Reservat fahren. Dabei stakte sich der Fährmann nur mit einem Holzstecken durch die idyllische Landschaft unter Brücken und durch Schleusen hindurch.

Am Montag mussten die Turner dann bei schönstem Wetter den Nachhauseweg antreten. Zu Fuss besichtigten sie zuvor noch einige Sehenswürdigkeiten wie den Fernsehturm. Danach blieb noch Zeit zum Shoppen, bevor es zurück in die Schweiz ging.

Für den TV Baar:

Esther Grob