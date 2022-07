Kolumne «Zuger Ansichten» Den Überschuss nachhaltig investieren Der Kanton Zug schreibt massive Überschüsse. Die Meinungen darüber, wie man damit umgehen soll gehen auseinander. Kantonsrätin Hanni Schriber-Neiger ist für gezielte Investitionen. Hanni Schriber-Neiger, Kantonsrätin ALG, Risch Drucken Teilen

Der Kantonsrat nahm an der Sitzung vor den Sommerferien erfreut zur Kenntnis, dass auch das Geschäftsjahr 2021 ein sehr gutes für die Zuger Staatskasse war. Es wurde gut gearbeitet und der Rat bedankte sich beim gesamten Staatspersonal und auch bei den politischen Behörden für die geleistete Arbeit zu Gunsten der Zuger Bevölkerung. So weit herrschte Einigkeit, danach gingen die Sichtweisen im Kantonsrat auseinander.

Zu denken gibt der Fraktion Alternative – die Grünen (ALG) jedoch der grosse Gesetzes- und Investitionsstau in der Baudirektion unter der Führung von Regierungsrat Florian Weber. Dort muss vorhandenes Potenzial zu schnellerer Planung genutzt werden. Anstehende entscheidende Weichenstellungen wie das schon langversprochene Mobilitätskonzept, das Energiegesetz oder die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) müssen endlich angegangen und umgesetzt werden. Hier steht der Kanton Zug sogar am Schlusslicht im interkantonalen Vergleich.

In den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass der Beitrag des Kantons Zug an den NFA um rund 150 Millionen Franken ansteigen wird. Dies entspricht zum Vergleich rund der Hälfte des Ertragsüberschusses des Jahres 2021. Für die ALG ist klar, dass das Ressourcenpotenzial besser genutzt werden soll. Anstatt bereits die nächsten Steuersenkungen zu planen, sollte der Kanton Zug endlich die grossen Herausforderungen unserer Zeit angehen.

Die aktuelle Inflation trifft ebenfalls die Kaufkraft besonders der tiefen Einkommen. Die ALG fordert, dass der Rekordüberschuss auch dafür verwendet werden soll, endlich genügend bezahlbaren Wohnraum im Kanton zu schaffen, beispielsweise mit einer Förderung von Genossenschaftsbauten. Unsere gute finanzielle Situation müssen wir dafür nutzen, die Klimakrise ernsthaft und wirksam zu bekämpfen. Zur Erinnerung: Die Zuger Gebäudeversicherung hatte im Jahr 2021 die 45-fache Schadenssumme wegen der vielen Unwetterschäden als im Jahr 2020. Das zeigt uns einmal mehr: Richtig teuer ist nicht der Klimaschutz, sondern eben kein Klimaschutz!

Im Kanton Zug haben wir die Finanzen, die gut ausgebildeten Fachkräfte und auch die Technologie, um ein weltweiter Cleantech-Hub in Zug zu werden. Nebst einer Schaffung eines Klimafonds müssen aus Sicht der ALG der Gebäudepark sowie die öffentliche Beschaffung bis 2030 klimaneutral werden. Weitere Investitionen in Bildung, Soziales, Gesundheitsprävention und Betreuungsangebote sowie in den öffentlichen Verkehr sollen mit Herzblut an die Hand genommen und rasch vorangetrieben werden. Um die Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zu zeigen, stellte die Fraktion Alternative – die Grünen einen Antrag, der Kantonsrat möge doch zehn Millionen Franken des Gewinns für die Aufbauhilfe in der Ukraine verwenden. Dies lehnte eine grosse Mehrheit des Kantonsrates aber ab.