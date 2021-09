Kanton Zug Denkmaltage stehen ganz im Zeichen des Handwerks «Gewusst wie» – so lautet das Motto der diesjährigen Zuger Denkmaltage.

Die Zuger Denkmaltage stehen an. Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, steht der Anlass vom 11. und 12. September unter dem Motto «Gewusst wie». Dabei geht es um Fragen, «wie wir besonders wertvolle Bauwerke pflegen, bewahren und weiterentwickeln können, welches fachspezifische Wissen und welche handwerklichen Fertigkeiten nötig sind».

Blick auf ein Detail des Postgebäudes in der Stadt Zug. Bild: Katarzyna Spies/PD

«Die besten Planungsabsichten und Ideen nützen nichts, wenn die Arbeiten vor Ort nicht fachgerecht ausgeführt werden», betont Franziska Kaiser. Sie ist Denkmalpflegerin des Kantons Zug. Sie führt aus, dass der Austausch mit den Handwerksbetrieben darum für die Bauberaterinnen und Bauberater der Denkmalpflege von «grosser Bedeutung» sei: «Die Kompetenz der Handwerksbetriebe spielt eine zentrale Rolle, wenn ein Baudenkmal saniert wird. Darum freut es mich besonders, dass deren Arbeit im Fokus der diesjährigen Veranstaltung steht.»

Mehrere Gebäude werden besichtigt

Das Programm über die beiden Tage ist bereits bekannt. So könnten Interessierte unterschiedliche Schauplätze begutachten, bei welchen das Handwerk eine zentrale Rolle spiele, heisst es in der Meldung. Die Führungen macht das Team der Zuger Denkmalpflege zusammen mit Architektinnen sowie anderen Vertretern aus der Baubranche. Gezeigt werden unter anderem das Postgebäude, das Kloster Maria Opferung und ein Wohn- und Geschäftshaus an der Neugasse 17, dessen Kernbau aus dem Jahre 1947 stammt.

«LABforKids» macht mit An den Denkmaltagen ist auch das «LABforKids» – eine Initiative verschiedener Zuger Institutionen – mit von der Partie. Wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben, beschäftigten sich Interessierte unter anderem mit dem historischen Postgebäude in Zug. Diese Gedanken wurden festgehalten und können am 11. September begutachtet werden. Am Folgetag findet zudem ein «praxisorientierter Austausch» im Ziegeleimuseum in Hagendorn statt. (stp)

Auch das nachfolgende Jahrzehnt ist Teil der Denkmaltage. So kann am Guggitalring ein privates Wohnhaus besichtigt werden, das «bis heute durch ein in jeder Hinsicht durchdachtes Raum-, Farb- und Materialkonzept besticht», geht aus der Meldung hervor.

Blick in das Haus am Guggitalring, dessen Raum-, Farb- und Materialkonzept besticht. Bild: Regine Giesecke/PD

Führungen im ganzen Kanton

Die Zuger Denkmaltage finden im ganzen Kanton statt. Am Samstag steht beispielsweise die Besichtigung einer Wasserturbine in Oberägeri an. Ebenfalls am Samstag führt das Organisationsteam durch eine Garnspinnerei in Neuheim. (stp)