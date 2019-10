Leserbrief Der aktuelle Tabu-Preis der SBB Zum aktuellen Vorgehen der Schweizerischen Bundesbahnen

Mein Professor für Verkehrswissenschaft, Jürg Niehans, sagte in einer Vorlesung ungefähr: «Die SBB sind vor allem damit beschäftigt, sich selber in der Schweiz herumzukutschieren.» Er dachte an das Tonnengewicht der Züge und das Fliegengewicht der Insassen, aber auch an die Sitzbelegung. Sie war ähnlich tief wie heute, mit dünnerem Fahrplan, ohne Stundentakt und mit wenig Konkurrenz von der Strasse. Das war vor etwa 65 Jahren.

Nach dem Studium war ich bei Swissair in der Streckenplanung tätig. Eine Auslastung der Flugzeugkabinen von 50 Prozent wurde als das höchste überhaupt Mögliche betrachtet. Und die Swissair verdiente Geld. Wenn auch wenig. Jahre später führte Swissair an Wochenenden mit nicht benötigten Flugzeugen Flüge durch, bei denen die Passagiere erst im letzten Moment erfuhren, für wohin sie die paar Franken des Flugpreises bezahlt hatten (fünf waren es, glaube ich). Und am Ziel- und Umkehrort durften sie das Flugzeug nicht verlassen. Die Flüge waren ein grosser Erfolg. Warum sie später eingestellt wurden, weiss ich nicht.

Fritz Kamer, Zug