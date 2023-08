Reportage Der Bauer wird Geschäftsmann: So zeigt sich der Strukturwandel in der Landwirtschaft auf einem Hof in Hünenberg Durch den Strukturwandel gibt es schweizweit immer weniger, aber grössere Bauernhöfe – auch im Kanton Zug. Wir haben die Villigers in Hünenberg besucht.

Die Familie Villiger bewirtschaftet eine Fläche von 43 Hektare. Pro Jahr geben ihre 70 Kühe ungefähr 600000 Liter Milch. Für Experten ist er, der Hof, Vorbild, wie die Bauern mit dem Strukturwandel umgehen sollten.

«Man darf nicht stehen bleiben, sondern muss stetig investieren – du bist eigentlich ein Geschäftsmann», sagt der 36-jährige Urs Villiger, als er den Journalisten über den Hof in Hünenberg führt. «Mich hat noch nie jemand als Bauer eingeschätzt.» Solche Worte klingen nicht nach dem Klischee des urchigen Bauers, den er übrigens am Aussterben sieht.

Die Kühe von Urs Villiger suchen selbstständig den Roboter auf, um sich melken zu lassen.

Bilder: Maria Schmid (Hünenberg 9. September 2020)

Sein wichtigstes Arbeitsgerät ist nicht nur der Traktor, sondern auch das Handy. «Darauf schaue ich ständig – zur Überwachung des Melkroboters», sagt er. Mit einem Klick sieht Villiger, ob eine Kuh krank ist. Heute weist zum Beispiel Ramona, die Kuh Nummer 27, erhöhte Entzündungswerte auf. Villiger wird sie sich später genauer anschauen. Die Informationen stammen vom Sensor, der bei der Kuh am Hals befestigt ist. Er zeichnet etwa auf, wie aktiv die Kuh ist.

Von 20 auf 70 Kühe in 35 Jahren

Villiger hat den Betrieb 2014 von seinem Vater Gustav Villiger übernommen, der trotz seines Alters von 71 Jahren immer noch voll arbeitet und gerade am Mähen ist. 1984 produzierte Villiger Senior mit 25 Kühen und einem Stall rund 80000 Liter Milch pro Jahr – siebenmal weniger sein Sohn heute. Vater Villiger betrieb auch Ackerbau: Er pflanzte Kartoffeln und Brotgetreide an, unterhielt Apfelbäume und verkaufte das übrige Gras als Futter. Sein Sohn hingegen hat sich in den vergangenen Jahren auf Milch spezialisiert. Vater Villiger liess allerdings schon 2010 eine neue Liegehalle bauen, kaufte Kühe dazu und stellte so die Weichen für eine Erweiterung des Betriebs. Villiger gibt auch zu, dass es für ihn ein glücklicher Zufall ist, dass der Vater bereits viel Land besass und er nun zusätzlich auch noch Land des Nachbars bewirtschaften darf.

Tieferer Milchpreis Schweizweit gibt es immer weniger Bauernhöfe, während die Fläche pro Betrieb hingegen zunimmt. Das ist auch im Kanton Zug der Fall. 676 Betriebe gab es hierzulande im Jahr 2000, 2019 zählte das Landwirtschaftsamt noch 549. Wie kommt das? «In den letzten 20 Jahren hat sich der Milchpreis halbiert – deswegen steigt der ökonomische Druck», sagt Martin Pfister. Die Bauern müssten effizienter werden. Pfister ist Rektor am landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof. Heute setzten die meisten Zuger Milchbauern – zumindest in den Talgemeinden – auf Melkroboter, um mehr Flexibilität zu erlangen. «Dafür ist jedoch eine gewisse Grösse nötig», sagt Pfister. Im Kanton Zug halten zirka 9 von 10 Betrieben Tiere. Etwa 20 Prozent der Betriebe setzen auf Milchwirtschaft. Dies sind vor allem «Vollerwerbsbetriebe». Bauern, die auf Mutterkuh-Haltung, also Fleischproduktion, umstellen, sind auf einen Nebenerwerb angewiesen. Der Rektor stellt fest, dass Bauern heute unternehmerischer denken müssen als früher. «Die, die das nicht tun, scheiden aus.» Er gibt auch zu, dass es viel Kapital braucht – und gewisse Landwirte von zu Hause aus «einen besseren Rucksack» mitbringen als andere. (gub)

Der grösste Meilenstein stellte für Villiger die Anschaffung eines vollautomatischen Melkroboters dar. 2018 investierte er rund 250000 Franken für die Maschine. Sie verlieh der Familie Villiger vor allem Flexibilität: Während der Bauer zuvor morgens und abends die Kühe um 5.15 und 16.30 Uhr zum Melkstand treiben musste, wo er sie an die alte Maschine anschloss, kommen die Kühe heute selbstständig rund um die Uhr zum Roboter, um sich melken zu lassen. Regina Villiger wirft ein: «Jetzt können wir auch mal tagsüber zu einem Anlass, mein Mann hat meistens früher Feierabend und mehr Zeit für unsere drei Kleinkinder.»

Der Melkroboter als ganze Einrichtung ...

Bild: Maria Schmid (Hünenberg 9. September 2020)

und in der Nahansicht.

Bild: Maria Schmid (Hünenberg 9. September 2020)

Die Maschine diene auch dem Tierwohl: «Ich kann mich besser um die Kühe kümmern», sagt Villiger. Auf seiner App sehe er durch die abgegebene Milch sofort, wenn eine Kuh Krankheitsanzeichen aufweise, und könne sowohl frühzeitig reagieren als auch vorbeugen. Bei einer technischen Störung ruft der Melkroboter Villiger an, danach muss er innert Kürze beim Gerät sein. Das kommt ungefähr einmal pro Monat vor. Das sieht er als Nachteil des Melkroboters: die ständige Erreichbarkeit.

Auf den ersten Roboter folgte bald der zweite. Um ihn vorzuführen, tippt Villiger auf sein Handy. Sekunden später fährt der sogenannte Zuschieb-Roboter gemächlich um die Ecke. Er schiebt das Futter den Kühen zu. 20000 Franken hat Villiger die Anschaffung gekostet: «Investitionen sind manchmal lohnenswerter, als man es sich ausgerechnet hat.»

Per Handy steuerbar: Der Zuschieb-Roboter sorgt jederzeit für Futter.

Bild: Maria Schmid (Hünenberg 9. September 2020)

Das Gerät habe ihn erst überzeugt, nachdem es ihm der Maschinenverkäufer leihweise zum Testen gab. Auch dieser Roboter verhelfe ihm zu mehr Flexibilität, weil er das Futter nicht mehr von Hand zuschieben muss. Die Kühe könnten zudem so rund um die Uhr fressen und so «kriegen auch schwächere Tiere genug».

Wenn Wachstum, dann nur in der Nachbarschaft

Vorerst will Villiger nicht mehr grösser werden: «Wir sind voll ausgelastet.» Wenn, dann würde er nur in der Nachbarschaft wachsen – «denn es kostet Zeit und Geld, zwischen verschiedenen Standorten hin und her zu fahren».

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Lebensstandard, Herr Villiger? «Ja, wir können gut leben, weil wir gut arbeiten.» Der Milchpreis sei zwar nicht so hoch – aber man müsse es halt «gut machen», sprich: Seinen Betrieb optimieren. Er verdiene so viel «wie ein guter Angestellter». Reich werde man nicht, da die Familie das Geld laufend in den Betrieb investiere.

Ferien nahm er sich dieses Jahr noch keine. «Das muss ich vielleicht noch lernen», sagt Villiger schmunzelnd. Letztes Jahr habe er eine Woche Urlaub gemacht – das sei das Ziel. Er gönne sich aber hin und wieder freie Tage, wofür er jeweils den Vater für den Pikettdienst anfragt.