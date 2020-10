Leserbrief Der «effet utile» und seine Konsequenzen «Fremde Richter: EU-Expertin Tobler sieht keine Gefahr», Ausgabe vom 3. Oktober

Die Meinung der Basler Europarechtsexpertin Professor Christa Tobler beschönigt das Problem mit dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) und ist deshalb in Konsequenz auch irreführend. Das vorgesehene Schiedsgericht in Streitfragen kann nämlich gar nicht «unparteiisch» entscheiden. Es muss die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs EuGH anwenden oder diesen um eine verbindliche Stellungnahme bitten. Kommt es zu keiner Einigung, wird der EuGH entscheiden. Ob auf Ebene Schiedsgericht oder in letzter Instanz: Immer ist die Rechtsauslegung des EuGH zwingend.

Für den EuGH gilt aber als zentraler Auslegungsgrundsatz der sogenannte «effet utile». Im Klartext besagt diese in der EU unbestrittene Maxime, dass jedes Urteil der EU-Richter dazu beitragen muss, die Vergemeinschaftung der EU bzw. die politische Vertiefung der Union voranzutreiben. Damit ist klar, dass die Schweiz in Streitfragen nie eine faire Chance für eine unparteiische Beurteilung ihrer Anliegen haben wird, wenn sie sich der «Vergemeinschaftungs-Doktrin» der EU-Richter ausliefert.

Jürg L. Steinacher, Walchwil