Der Eislaufplausch im Birkenwäldli zieht grosse und kleine Besucher an Ob kurzweiliges Eislaufen oder geselliger Fondueplausch im Chalet – das «Ägeri on Ice» im Birkenwäldli bietet für jedermann etwas.

Martin Hofstetter, Leiter Kommunikation, mit seinen Kindern Niklas und Andrin auf dem Eis. Bild: Roger Zbinden (Unterägeri, 14. Dezember 2019)

Es ist Samstagnachmittag – trotz bewölktem Wetter kurven Kinder und Jugendliche auf dem 450 Quadratmeter grossen Eisfeld umher und haben sichtlich Spass. Während die Kleinkinder etwas wackelig ihre ersten Meter auf den Kufen zurücklegen, schieben sich die Jugendlichen mit ihren Stöcken gekonnt den Puck zu.

Seit der Eröffnung am 22. November besucht Mauro Giovanoli regelmässig mit seinen Kollegen das «Ägeri on Ice» im Birkenwäldli in Unterägeri: «Wir waren in den letzten Wochen schon einige Male hier, um Eishockey zu spielen und danach am Abend etwas im Chalet zu trinken. Das Ambiente ist gemütlich und die Anreise als Ägerer kurz.» Zustimmend nicken seine Kollegen.

Boden musste angehoben werden

Unter der Leitung von Zug Sports ist im Birkenwäldli in Unterägeri bereits zum sechsten Mal ein weihnachtliches Chaletdörfchen entstanden. Direkt neben dem Eisfeld steht das schmucke Stübli, das mit seiner gemütlichen Atmosphäre zum Verweilen einlädt und wo am Abend jeweils Hochbetrieb herrscht. Auch ein Chalet, das zum Mieten für grössere Anlässe wie Firmenessen geeignet ist, gehört dazu.

Remo Iten ist Betriebsleiter und erläutert die Herausforderung des Aufbaus: «Da das Terrain leicht abfallend war, brauchte es eine Nivellierung, um die Fläche eben zu machen. Dazu musste der Boden an einigen Stellen bis zu 1 Meter 60 angehoben werden. Den Helfern, die beim Aufbau mitgewirkt haben, gebührt ein grosser Dank.» Er führt aus: «Das Dörfchen wurde neu errichtet – dementsprechend ist es schön, dass der Anlass noch bis am 5. Januar des kommenden Jahres dauert.» Als Betriebsleiter fungiere er gegenüber Gästen und dem Team als Hauptansprechperson oder salopp gesagt als «Mädchen für alles», wie Iten mit einem Schmunzeln erklärt.

Besucher aus der ganzen Zentralschweiz

Martin Hofstetter ist Leiter Kommunikation und heuer das erste Mal am Projekt beteiligt. Das Zwischenfazit falle bis anhin grossartig aus, wie er zufrieden konstatiert: «Wir haben zahlreiche positive Rückmeldungen und kaum Reklamationen erhalten. Haben wir vor der Eröffnung mit etwa 45000 Besuchern aus der ganzen Zentralschweiz gerechnet, so ist diese Zahl heute immer noch realistisch.» Im Vergleich zu den vorherigen Jahren komme die aktuelle Ausgabe von «Ägeri on Ice» an allen Fronten verbessert daher: «Am Eisfeld sorgt eine Lounge, an den Wegen Sträucher für ein angenehmes Ambiente, das Gastronomieangebot wurde optimiert und am Eisfeld eine LED-Wand inklusive Livecam errichtet.» Das Budget sei klug investiert worden, unterstreicht Hofstetter weiter: «Es gibt in der Schweiz kaum ein idyllischeres Eisfeld, wo die Stimmung so magisch ist. Alle Produkte wie der Käse und das Fleisch für das Fondue sind lokal und die Sponsoren identifizieren sich mit dem Event – das ist der Hauptantrieb für mein Engagement.» Hofstetter lobt abschliessend: «Die Schüler und Studenten an der Eisvermietung machen gleichermassen wie das Gastronomiepersonal oder die Eismeister einen einwandfreien Job.»

Bis am 5. Januar dauert die Magie im Birkenwäldli an. Am kommenden Sonntag wartet ein besonderes Highlight – unter dem Motto «Kinderweihnachtszauber» werden Märchen erzählt, Geschenke verteilt und Lebkuchen verziert.