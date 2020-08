Leserbrief Der EVZ vermag, Emotionen zu wecken «Biermayr gegen Ziegler: Braucht es den EVZ?», Ausgabe vom 13.August

Grundsätzlich kann der Chefredaktor der «Zuger Zeitung», Harry Ziegler, denken und sagen, was er will. Dass das Gesagte oder Geschriebene aber Wirkung hat, muss er ebenfalls akzeptieren, auch wenn die Wirkung einmal mehr von Naivität und ziemlicher Unprofessionalität geprägt ist. Immerhin hat er begriffen, dass er sich mit seiner Meinung über die Rolle des EVZ im Kanton aufs Glatteis begibt. Gemeint war das «Biermayr gegen Ziegler»-Gespräch natürlich als Wortspielerei und selbst wenn die Sache bis zu einem gewissen Grad ironisch gedacht war, draus geworden ist eine Disqualifikation seiner Rolle und Funktion. Von einem Chefredaktor der «Zuger Zeitung» darf man detaillierte Kenntnisse über das Geschehen in «seiner» Region erwarten.

Dass er die Wirkung und die Bedeutung des EVZ dermassen herunterspielt, zeigt, dass er sich dessen in keinster Weise bewusst ist. Erstens eine völlige Unkenntnis in der Sache selber und zweitens ein unerhörter Affront gegenüber all jenen weit über 100 Mitarbeitenden die tagtäglich das Beste für das Unternehmen geben und den EVZ in den vergangenen Jahren zu einem Vorzeigeverein in der Schweizer Sportlandschaft gemacht haben. Drittens aber – und das ist eigentlich das Tragischste – seine wiederholte, ernüchternde Selbstgefälligkeit und Überheblichkeit gegenüber unserer Region, seiner Institutionen und seiner Bewohner, sehr viele davon übrigens EVZ-Fans.

Selbstverständlich ist aber der EVZ dann gut genug, Seite für Seite der «Zuger Zeitung» zu füllen, ein Widerspruch in sich. Harry Ziegler gehört offensichtlich zu derjenigen Journalistengeneration, die das Gefühl hat, dass es in der Schweiz nichts mehr braucht, keine Unterhaltung, keinen Sport, keine Konzerte, keine Theater. Das macht alles zu viel Lärm, ist unnütz und erst noch reine Geldverschwendung. Aber wehe, es kommt mal zu wenig Geld am Ende des Monats in die eigene Tasche, dann geht das Gejammer los.

Herr Ziegler, als langjähriger Abonnent würde ich gerne mal eine Umfrage starten, ob beispielsweise die «Zuger Zeitung» fehlen würde oder nicht. Ich behaupte die Chancen stünden gar nicht so schlecht, dass Sie nach Veröffentlichung dieses Resultates ihren Job los wären! Sie haben das Blatt respektive die Regionalausgabe Zug der «Luzerner Zeitung» (mit im Schnitt mit vier bis fünf Seiten Zug pro Ausgabe) in den letzten Jahren zu einem bedeutungslosen, austauschbaren Produkt gemacht. Es könnte ja sein, dass dies dem Besitzer der Zeitung auch bald mal klar wird. Wem Sie wohl fehlen würden in Zug?

Marc Bachmann, Zug

Mit grosser Bestürzung habe ich gestern die Kolumne in der «Zuger Zeitung» zu einem allfälligen Coronakollaps gelesen. Was muss ein Chefredaktor einer Zeitung geritten haben, wenn er sich so unbedarft auf das Glatteis begibt? Ich kann nur hoffen, dass dieser Text nicht von Ihnen selber stammt. Ich bin seit 42Jahren bekennender Fan des EVZ (und ich bin noch nicht mal 50 Jahre alt!), aber solche Zeilen zu lesen, sind der blanke Hohn. Der EVZ ist viel mehr als nur etwas Eishockey und Gastronomie. Dahinter stecken unzählig viele Arbeitsplätze, unzählig tolle Verknüpfungen in die Politik, Wirtschaft sowie Gesellschaft und vor allem eine tolle Juniorenbewegung. Mit dem Projekt «The Academy» hat der EVZ in den letzten Jahren einen grossen Schritt in Richtung nationale Spitze erreicht. Der Weg ist das Ziel... und das Ziel ist in Sichtweite! Wir kehren hier sicher nicht mehr um ...

Ich verpasse fast kein Heimspiel, selbst meine beiden Töchter kommen sehr gerne zu den Spielen mit, und wenn ich sehe, wie die Jugendlichen mit viel Fleiss ihren Vorbildern nacheifern (teilweise stehen die Jungs morgens um 5Uhr auf, damit sie Eishockey spielen können ...), dann ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie man so einen Schwachsinn schreiben kann. Der EVZ ist im Kanton Zug eine grosse Institution und schürt wohl das Zusammengehörigkeitsgefühl schlechthin, dass vielen Menschen leider verloren gegangen ist. Man denke nur an das unglaubliche Goal von Fabian Schnyder im vierten Halbfinalspiel gegen Bern 2017: Was da im ganzen Kanton los war!?

Jeder darf seine Meinung haben, klar, aber hier wurde die tolle Arbeit von Pädi Lengwiler und seiner Crew sehr verunglimpft. Das gefällt mir nicht! Herr Ziegler, ich frage Sie viel eher: Würde die «Zuger Zeitung» morgen fehlen, wenn es sie nicht mehr gäbe? Wenn Sie etwas Gutes tun wollen, dann spenden Sie 500Franken in das Projekt «The Academy» und ich bin sicher, man wird sich dafür Zeit nehmen, Ihnen das Projekt näher vorzustellen. Ich danke Ihnen dafür, dass auch Sie es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, Sport zu treiben und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln.

Thomas Frigo, Zug