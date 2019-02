«Der Freiämter» erhält neuen Besitzer Nach 155 Jahren in Familienhand: Die Murianer Lokalzeitung «Der Freiämter» gehört neu zum «Wohler Anzeiger». Eddy Schambron

Der Freiämter gehört nun dem «Wohler Anzeiger». Bild: Andreas Faessler

Die Murianer Lokalzeitung «Der Freiämter» gehört jetzt der Freiämter Regionalzeitung AG, die auch den «Wohler Anzeiger» (WA) und den «Bremgarter Bezirksanzeiger» (BBA) sowie die «Städtli-Zytig» in Bremgarten herausgibt. Sowohl der Titel als auch die Redaktion bleiben in der gewohnten Weise erhalten. «Wir fühlen uns verpflichtet, unsere Zeitung der Region zu erhalten und sind überzeugt, mit diesem Zusammenschluss eine gute Lösung gefunden zu haben», unterstreicht Therese Kron, Verlagsleiterin der Heller Media AG in Muri. Sie, Susanne Schild und Therry Landis von der Redaktion bleiben an ihrem Arbeitsplatz, neu kommt Annemarie Keusch vom «Wohler Anzeiger» in die Murianer Redaktion. Die Chefredaktion liegt künftig beim jetzigen WA/BBA-Chefredaktor Daniel Marti. Die Mitarbeitenden im Druckereibereich bleiben bei der Heller Media AG angestellt.

Schon seit einiger Zeit besteht zwischen dem «Freiämter» und dem «Wohler Anzeiger» eine gute Zusammenarbeit einerseits auf redaktioneller Ebene, andererseits mit dem Freiämter Kombi auch im Bereich der Inserate. «Die jetzige Lösung ist ein logischer Schritt», unterstreicht Kron. Er kommt nicht unerwartet, aber unerwartet schnell. «Die personelle Situation, konkret der unerwartete Ausfall unseres bisherigen Redaktionsleiters, hat den Zusammenschluss beschleunigt». Martin Nietlispach, Verleger und Geschäftsleiter des «Wohler Anzeigers», freut sich: «Es macht Sinn, näher zusammenzurücken, wenn es in der Branche schwierig wird». Für die Murianer Leserinnen und Leser werde das Angebot verstärkt, indem einzelne Seiten aus dem WA und BBA dazukommen.

Im Freiamt die Nummer 1

Die einzige Murianer Lokalzeitung hat eine lange Geschichte: Sie erschien erstmals 1863 und wurde von Anton Heller unter dem Titel «Der Freischütz» herausgegeben. Die Familien Heller, respektive Kron haben den Verlag in den vergangenen über 155 Jahre geführt. Mit vier Titeln ist die Freiämter Regionalzeitungen AG «in allen Regionen des Freiamts die klare Nummer 1», freut sich Nietlispach.