Der Gabentempel beeindruckt mit der Vielfalt Aus der ganzen Schweiz kommen die Besucher nach Zug, um die Preise für die Schwinger am «Eidgenössischen» zu sehen. Monika Wegmann

Der Esaf-Gabentempel erfreut sich grosser Beliebtheit. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 19. August 2019)

Oft warten die ersten Besucher bereits bei der Öffnung um 10 Uhr vor der Türe des Gabentempels auf dem Stierenareal. Die beiden Hallen, wo die rund 400 Preise für die Schwinger und Steinstösser des Eidgenössischen ausgestellt sind, sowie die grosse Festbeiz nebenan, erweisen sich in diesen Tagen als beliebte Ausflugsziele. Karawanengleich ziehen junge und ältere Besucher im Gabentempel an den schön verzierten Möbeln, landwirtschaftlichen Geräten, Töffs und Velos vorbei – und alle staunen. Da die Sachpreise einen Wert zwischen 1000 und 5000 Franken haben, rechnet so mancher aus, wie viel das Ganze wohl wert ist. Gabenchef Kurt Häfliger hört solche Fragen öfter. Er lacht und sagt: «So rund eine Million.»

Auch der Muni Kolin, die Rinder sowie das Pferd mit dem Fohlen in der Halle nebenan sind Anziehungspunkte. Vor allem der schöne, mit seiner kräftigen Statur beeindruckende Kolin ist wohl das derzeit meist fotografierte Esaf-Sujet: Alle zücken automatisch das Handy oder die Kamera, sobald man ihn sieht.

Preise werden attraktiv präsentiert

«Ich bin beeindruckt und überrascht», sagt Cornelia Föhn aus Schwyz, die mit ihrer Familie extra angereist ist, um einmal einen Gabentempel zu sehen. «Der Onkel von meinem Mann war ein guter Schwinger», begründet sie das Interesse. Brigitte Kamber aus Oensingen bewundert die Kommoden mit den Beschriftungen und den Wappen. «So eine würde ich aufstellen, denn da steckt viel Handarbeit drin. Imposant ist auch, dass es vom Kinderwagen bis zum Töff alles gibt.» Unter den Besuchern ist auch René Mohler aus Niedergösgen: «Die Bilder von Rainer Otto Hummel sind gut gemacht. Überhaupt hat es schöne Preise, und alles ist hier grosszügig präsentiert. Aber es ist eine Unsitte, dass der Anlass immer grösser wird, auch von der Arena her, das ist jetzt wahnsinnig.» Sabine Albrecht aus Baar packt die Gelegenheit, zum ersten Mal einen Gabentempel kennen zu lernen: «Es ist toll, wie viele Sponsoren das Esaf so grosszügig unterstützen. Ich bin überwältigt, vor allem über die mit Edelweiss-Mustern geschmückten Autoreifen und Töffs.» Eine chice Vespa und die tolle Harley daneben, werden von zwei Männern bestaunt. Der Whirlpool, die Betten, Holztafeln sowie die mit floralen Motiven geschmückten Glocken begeistern Dario Hürlimann aus Oberägeri, der mit seiner Familie da ist. Zwischen den Preisen zeigen grosse Bildschirme, wie an der Arena gearbeitet wird.

Ohne Helfer ging es nicht

Viele Gruppen marschieren durch die Hallen, ebenso die Nachbarschaft, und so manches Jahrgängertreffen wird mit einem Besuch im Gabentempel und auf der Arena-Baustelle kombiniert. Im Gabentempel stehen täglich rund 20 freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz, geben Auskünfte und sorgen für Ordnung. Einer von ihnen ist Guido Twerenbold: «Ich habe mich beim Schwingklub Aegerital gemeldet für vier Tage Einsatz und bin jetzt von den guten Reaktionen der Leute überwältigt.»

Auch für Herbert Iten aus Alosen war es selbstverständlich, sich zu melden, als die Anfrage kam. «Ich mache acht Tage nacheinander Aufsicht, und es ist eine Freude, dass so viele Leute kommen. Sogar abends beim Schliessen um 22 Uhr wollen noch ein paar hinein.» Besonders freut er sich auf diesen Freitag: «Dann nehme ich am Umzug teil, und am Sonntag jodeln wir in der Arena.»

Regelmässig kommt auch Esaf-Gabenchef Kurt Häfliger vorbei, dessen Frau ebenfalls in der Halle im Einsatz steht.» Er ist ein alter Hase, was das Schwingen betrifft und kennt alle Facetten dieses Sports: «Früher war ich Aktivschwinger. Seit 1972 habe ich jedes Eidgenössische besucht.» Jetzt in Zug hat er festgestellt: «Die meisten Leute sind von der Vielfalt der rund 400 Preise überrascht, und sogar die Schwinger finden das Angebot schön und abwechslungsreich. Die Besucherzahlen nehmen fast täglich zu; ein Wahnsinnstag war diesbezüglich an Maria Himmelfahrt. Am Schwingwochenende werden wir wahrscheinlich überrannt. Schon jetzt kommen die Besucher aus der ganzen Schweiz.» Immer wieder wird er auch gefragt, wie die Verteilung der Preise abläuft: «Das ist alles geregelt», erklärt er.