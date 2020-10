«Der Gemeinderat geht unserer Meinung nach zu weit» Zur bevorstehenden Gemeindeversammlung vom 19. Oktober in Merenschwand

Einmal mehr sind die Bürger an der Gemeinde-Info vor die Tatsachen gestellt worden, dass der Gemeinderat die Interessen der Bürger ignoriert. Bei der Abstimmung gegen das Notterhaus haben wir von ProMerenschwand verlangt, dass zuerst ein Liegenschaften-Konzept erstellt werden muss, bei dem auch die Strategie (Zweck und Investitionen) aller Schulräume und Gebäude ersichtlich ist. Dieses Konzept liegt leider immer noch nicht vor, nichtsdestotrotz werden wir wieder vor die Tatsache gestellt, dass das Notterhaus, trotz des gewonnenen Referendums, wieder projektiert wird.

Seit Jahren werden immer wieder alte Gebäude zu teilweise überhöhten Preisen gekauft. Diese liegen dann oft brach und zerfallen. Der Unterhalt wird in der Betrachtung nicht berücksichtigt, obwohl der Gemeindeammann Fachspezialist sein will. Die Bau- und Unterhaltskosten sowie Verwaltungskosten explodieren von Jahr zu Jahr, trotzdem werden immer wieder neue Bauvorhaben projektiert, ohne ein Gesamtkonzept beziehungsweise eine Gesamtsicht zu haben. Im Schulhaus Benzenschwil sind rund 80 Prozent der Räume ungenutzt, dies obwohl zwei Abwarte aufgrund steuerlich finanzierter Ausbildung in der Lage wären, Schülerverschiebungen mittels Bus zwischen einem vollen und leeren Schulhaus zu gewährleisten.

Gemäss Budget schliessen wir mit einem Minus ab, der Lehrplan 21 ist noch nicht umgesetzt. Dem Nein zum Notterhaus zum Trotz kommt man bereits wieder mit einem analogen Vorschlag. Der Gemeinderat, insbesondere der Gemeindeammann üben zudem Rachejustiz. Nach einem Aufsichtsverfahren des Kantons will der Gemeindeammann weiterhin eine Mitinitiantin des Referendums schädigen. So recherchierte er E-Mail-Adressen und schrieb in E-Mails an Geschäftspartnerinnen der Mitinitiantin und fragte diese: «Wissen Sie, dass Frau X sich gegen den Bau eines neuen Schulgebäudes einsetzte und nun mit Ihnen zusammen...» Wenn das Ego des Gemeindeammanns vor das Gemeinwohl gestellt wird, weiss niemand was als Nächstes folgen kann.

Wir von ProMerenschwand werden uns daher nicht mehr mit Unterschriftensammlungen et cetera einsetzen, um das Notterhaus sowie das Parkhaus et cetera zu hinterfragen. Denn der Gemeinderat geht unserer Meinung nach zu weit mit seinen illegalen Vorgehensweisen. Nicht umsonst gibt es bereits eine Rüge der Aufsichtsbehörde des Kantons. Wir hoffen jedoch, dass sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Merenschwand bei den Abstimmungen gegen diese Vorhaben einsetzen. An Infoveranstaltungen werden immer wieder einseitige Fakten vorgestellt, anstelle einer geforderten Gesamtsicht. Es fehlt ein Liegenschaften-Konzept bei dem ersichtlich ist, wie das Parkhaus ausgelastet wird oder was mit Liegenschaften wie Schulhaus F oder Benzenschwil passieren soll, denn hier werden auch Investitionen getätigt, ohne einen Plan zu haben. Wir legen dem Gemeinderat deshalb nahe, sein Handeln zu reflektieren. Wenn nach einem Aufsichtsverfahren solche Praktiken angewendet werden, sollte überlegt werden, ob der Gemeinderat, insbesondere der Gemeindeammann, mit einer solchen Haltung noch tragbar sind.

Fritz Beck, Pro Merenschwand, Merenschwand