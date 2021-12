Leserbrief Der Hünenberger Gemeinderat zeigt Fingerspitzengefühl Zur geplanten Mobilfunkantenne auf dem Zythusareal

Der Hünenberger Gemeinderat hat nach einer Einsprache von Robert Klauser entschieden, dass Planungszonen auch für bereits hängige Baugesuchsverfahren angewendet werden sollen. Er zeigt damit Fingerspitzengefühl, denn durch diesen Entscheid ist auch die Antenne auf dem Zythusareal vorläufig gestoppt. Diese hätte die Neugestaltung des Areal massiv eingeschränkt. Es hätte quasi um die Antenne herum gebaut werden müssen. Der Gemeinderat begründet den Entscheid denn auch mit der anstehenden Ortsplanungsrevision und möchte sich die Planungs- und Entscheidungsfreiheit für die Einführung offenhalten.

Mit dem Kaskadenmodell, welches laut Gemeinderat neu zum Zuge kommen soll, kann die Gemeinde vorschreiben, wo Mobilfunkantennen zu erstellen sind und wo nicht. Das Ziel ist, dass Mobilfunkantennen in erster Linie in Zonen realisiert werden, wo sich möglichst wenig Menschen dauernd aufhalten. Dies hat zur Folge, dass Mobilfunkantennen nur noch dann in Wohnzonen gebaut werden dürfen, wenn geklärt ist, dass dies technisch in den anderen Zonen, beispielsweise in Industrie- oder Gewerbezonen, nicht möglich ist. Die Einführung des Kaskadenmodells und das Abwarten der Ortsplanungsrevision sind der richtige Weg, um eine gewinnbringende Entwicklung des Zythusareals herbeizuführen. In Zukunft dürfen wir uns jedoch nicht der Diskussion neuer Antennen verschliessen. Alle möchten schnelles Internet und dafür braucht es die entsprechenden Antennen. Ich hoffe aber, dass der Antennenbetreiber aus dieser Geschichte seine Lehren zieht, den Entscheid des Gemeinderates nicht anfechtet und in Zukunft die Bevölkerung mitreden lässt.