Der Kanton Zug hat seine historischen Türme vermessen An insgesamt 23 historischen Türmen im Kanton Zug sind Höhenmessungen vorgenommen worden. Weil es bisher kaum Daten dazu gab, wird damit eine Informationslücke geschlossen. Der «Sieger» steht in Cham-

Der spätgotische Glockenturm der katholischen Pfarrkirche St. Jakob in Cham ist mit 71,90 Meter Höhe der höchste Glockenturm im Kanton Zug. Bis zum Bau des 81 Meter hohen Zuger Parktowers im Jahre 2014 war der Chamer Glockenturm das höchste Gebäude im Kanton Zug überhaupt. Bild: Matthias Jurt (9. April 2020)

(fae) Das Amt für Denkmalpflege und Archäologie (ADA) erhielt immer wieder Anfragen in Bezug auf die Höhe historischer Türme im Kanton Zug, wie es in einer Mitteilung schreibt. Doch dazu gab es bisher kaum publizierte Daten. Auch im Archiv des Amtes liessen sich die Höhenmasse historischer Türme anhand von Plänen meist nur ungefähr ablesen, weil der Bezug zum Bodenniveau oftmals fehlte. Zudem fanden sich in Publikationen oder im Internet zu einzelnen Objekten falsche Angaben. Die Höhe des Zuger Zitturms beispielsweise wird in mehreren Dokumenten mit 52 Metern angegeben. In Tat und Wahrheit ist das Zuger Wahrzeichen 40 Meter hoch.

So wurde gemessen

Um hier Klarheit zu schaffen, erklärte sich das ebenfalls in der Direktion des Innern angesiedelte Amt für Grundbuch und Geoinformation (AGG) bereit, bei 23 vom ADA auserwählten historischen Türmen – Kirchen, Kapellen, Türme der Zuger Stadtbefestigung – Höhenmessungen durchzuführen. Dabei sollte die Höhe «Meter über aktuellem Terrain» ermittelt werden, heisst es seitens Amt. Das Terrain wurde jeweils an einer Turmecke oder an einer bestimmten Stelle der Turmfassade gemessen, vereinzelt hat man auch die Türschwelle als Ausgangshöhe genommen. Bei den meisten Türmen wurde die Mitte der Turmkugel gemessen, da sich diese mit dem Messinstrument am besten anzielen liess.

Bei Türmen ohne Kugel orientierte man sich am First. Die Aufnahmen durch das AGG erfolgten im Januar 2020 mit dem Tachymeter TS6O. Angeführt wird die Rangliste – wenig überraschend – vom Glockenturm der katholischen Pfarrkirche St. Jakob in Cham, gefolgt vom Glockenturm der Pfarrkirche St. Michael in Zug-Stadt und vom Glockenturm der Pfarrkirche Heilige Familie in Unterägeri.

«Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kirchen prägten früher nicht nur die Stationen der Biografie der Menschen von der Taufe bis zum Begräbnis, sondern auch die historischen Ortsbilder», schreibt Stefan Hochuli in einem aktuellen Beitrag des «Tugium» (36/2020), in welchem er die Bedeutung von Glockentürmen, Wehr- und Befestigungstürmen würdigt und wo die neuen Daten publiziert sind. «GIockentürme waren während Jahrhunderten die höchsten Gebäude überhaupt und aufgrund ihrer exponierten Lage auch von Weitem sichtbar. Kirchtürme waren gleichermassen Wahrzeichen und Landmarke.

Bei den sakralen Bauten sollte mit dem baulichen Streben ‹gegen den Himmel› generell Gott die Ehre erwiesen werden. Die Höhe der Kirchtürme diente insbesondere der Hörbarkeit des Glockenschlags, mit dem die Gläubigen zum Gottesdienst gerufen wurden. Doch die Glockentürme hatten auch profane Aufgaben zu erfüllen. Von ihnen aus wurde Feuer- und Kriegswacht gehalten oder bei Brand oder Landsturm mittels Sturmläuten die Bevölkerung alarmiert.»

Folgend die Liste der höchsten historischen Türme im Kanton Zug:

Glockentürme von Kirchen und Kapellen:

Cham, Pfarrkirche St. Jakob 71.90m

Zug, Pfarrkirche St. Michael 68.60m

Unterägeri, Pfarrkirche Heilige Familie 65.80m

Zug, Kirche St. Oswald 52.90m

Oberägeri, Pfarrkirche St. Peter und Paul 48.00m

Walchwil, Pfarrkirche St. Johannes der Täufer 45.60m

Menzingen, Pfarrkirche St. Johannes der Täufer 43.00m

Baar, Pfarrkirche St. Martin 40.30m

Unterägeri, Pfarrkirche St. Maria 37.20m

Oberägeri, Morgarten/Haselmatt, Kapelle St. Vit 37.20m

Neuheim, Pfarrkirche St. Maria 35.70m

Cham, Niederwil, Kapelle St. Mauritius 27.30m

Steinhausen, Pfarrkirche St. Matthias 27.10m

Menzingen, Schönbrunn, Kapelle St. Bartholomäus 24.20m

Hünenberg, Kapelle St. Wolfgang 23.40m

Zug, Liebfrauenkapelle 22.00m

Risch, Pfarrkirche St. Verena 20.00m

Cham, Kapelle St. Andreas 16.10m

Mittelalterliche Wehrtürme von Burgen:

Risch, Schloss Buonas 26.50m

Zug, Burg 21.80m

Mittelalterliche/frühneuzeitliche Befestigungstürme in der Stadt Zug:

Zitturm 40.00m

Kapuzinerturm 32.00m

Pulverturm 31.20m

Knopfliturm 25.70m

Huwilerturm 22.70m

Zum Vergleich: Der im Jahr 1248 begonnene und 1880 endgültig fertiggestellte Kölner Dom war mit seinen 157,38 Metern einst das höchste Gebäude der Welt. Den aktuellen Höhenrekord in der Schweiz hält mit 178 Metern der «Roche-Turm» in Basel. Der «Burj Khalifa» in Dubai wird mit seinen 830 Metern als höchstes Gebäude der Welt geführt. Der «Jeddah Tower» in der Hafenstadt Dschidda an der Westküste von Saudi-Arabien soll dereinst 1007 Meter Höhe messen, das Vierzehnfache des Glockenturms der Pfarrkirche St. Jakob in Cham. Das derzeit höchste Gebäude im Kanton Zug ist mit 81 Metern das 2014 errichtet Hochhaus «Parktower» beim Bahnhof Zug.