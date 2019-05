Der Kanton Zug präsentiert den Fahrplanentwurf für 2020 Ab dem 29. Mai 2019 kann die Öffentlichkeit im Internet die Fahrplanentwürfe 2020 für die Bahn- und Buslinien im Kanton Zug einsehen und Änderungswünsche einreichen.

(mua/pd) Die Fahrplanentwürfe der einzelnen Bahn- und Buslinien für das Jahr 2020 können unter www.fahrplanentwurf.ch eingesehen werden. Diese Veröffentlichung wird schweizweit durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) durchgeführt und dauert von Mittwoch, 29. Mai 2019, bis Sonntag, 16. Juni 2019. Das heisst, der Link ist erst ab besagtem Mittwoch gültig. Eine Konsultation lohne sich, da es im ganzen Netz immer wieder Anpassungen im Minutenbereich gibe, schreibt die Zuger Baudirektion in einer Mitteilung. Allfällige Änderungsbegehren können elektronisch an fahrplan@zg.ch oder schriftlich an das Amt für Raum und Verkehr eingereicht werden.

Folgende zentrale Änderungen sind angedacht

Bahnfahrplan ganz im Zeichen der Streckensperrung zwischen Zug–Walchwil–Goldau

Der Bahnfahrplan erfährt im Jahr 2020 kaum Anpassungen. Die Fahrpläne, welche ab dem 9. Juni 2019 Gültigkeit haben, werden fortgeführt. Erst nach Abschluss der Arbeiten am Zugersee Ostufer wird der Fahrplan wieder grössere Anpassungen erfahren.



Der Bahnfahrplan erfährt im Jahr 2020 kaum Anpassungen. Die Fahrpläne, welche ab dem 9. Juni 2019 Gültigkeit haben, werden fortgeführt. Erst nach Abschluss der Arbeiten am Zugersee Ostufer wird der Fahrplan wieder grössere Anpassungen erfahren. Bessere Einbindung der Buslinie 4 im Bahnknoten Zug und Wiederherstellung der Anschlüsse in Inwil zwischen den Buslinien 4 und 14.

Die Buslinie 4 erhält einen neuen Fahrplan, welcher den Anschluss der Buslinie 14 in Inwil an die Buslinie 4 nach Baar wieder ermöglicht. Damit kann ein Anliegen der Gemeinde Baar erfüllt werden und das Gebiet Arbach rückt wieder näher an Baar. Weiter ist die Buslinie 4 besser in den Bahnknoten Zug eingebunden, was kürzere Reisezeiten von Inwil nach Zürich/Luzern und Gotthard mit sich bringt. Davon profitieren auch die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer, welche mit dem öV an die Arbeitsplätze im Gebiet Göbli und Baarermatte pendlen. Die aktuellen Haltezeiten am Bahnhof Baar und in Inwil werden auf ein Minimum reduziert, womit von Blickensdorf in 18 Minuten das Zentrum von Zug direkt erreicht werden kann.



Die Buslinie 4 erhält einen neuen Fahrplan, welcher den Anschluss der Buslinie 14 in Inwil an die Buslinie 4 nach Baar wieder ermöglicht. Damit kann ein Anliegen der Gemeinde Baar erfüllt werden und das Gebiet Arbach rückt wieder näher an Baar. Weiter ist die Buslinie 4 besser in den Bahnknoten Zug eingebunden, was kürzere Reisezeiten von Inwil nach Zürich/Luzern und Gotthard mit sich bringt. Davon profitieren auch die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer, welche mit dem öV an die Arbeitsplätze im Gebiet Göbli und Baarermatte pendlen. Die aktuellen Haltezeiten am Bahnhof Baar und in Inwil werden auf ein Minimum reduziert, womit von Blickensdorf in 18 Minuten das Zentrum von Zug direkt erreicht werden kann. Schnelle Verbindung Baar–Neuheim

Die heutige Buslinie 31 wird auf zwei Strecken aufgeteilt. Die neue Buslinie 32 verkehrt zwischen Baar–Neuheim im 30-Minutentakt als schnelle Verbindung via Baarburgrank–Hinterberg. Damit erreichen Reisende aus Neuheim bis 20 Uhr den Bahnhof Baar in 12 Minuten. Die Buslinie 31 verkehrt zwischen Baar–Sihlbrugg im 30-Minutentakt. Zu den Pendlerzeiten und ab 20 Uhr verkehrt die Linie 31 via Sihlbrugg weiter bis Neuheim. In Baar werden nur noch die Haltestellen Bahnhof, Oberdorf und Paradies bedient.



Die heutige Buslinie 31 wird auf zwei Strecken aufgeteilt. Die neue Buslinie 32 verkehrt zwischen Baar–Neuheim im 30-Minutentakt als schnelle Verbindung via Baarburgrank–Hinterberg. Damit erreichen Reisende aus Neuheim bis 20 Uhr den Bahnhof Baar in 12 Minuten. Die Buslinie 31 verkehrt zwischen Baar–Sihlbrugg im 30-Minutentakt. Zu den Pendlerzeiten und ab 20 Uhr verkehrt die Linie 31 via Sihlbrugg weiter bis Neuheim. In Baar werden nur noch die Haltestellen Bahnhof, Oberdorf und Paradies bedient. Schülerverkehr nach Menzingen

Durch Anpassung der Abfahrtszeiten der Buslinie 2 können die bestehenden Transportkapazitäten noch besser auf den Schülerverkehr zur Kantonsschule Menzingen ausgerichtet werden. Damit kann ein direkter Verstärkungskurs am Morgen zwischen Oberägeri und Menzingen und am Abend in der Gegenrichtung angeboten werden. Diese Kurse verkehren je nach Schulbetrieb bei Bedarf.



Durch Anpassung der Abfahrtszeiten der Buslinie 2 können die bestehenden Transportkapazitäten noch besser auf den Schülerverkehr zur Kantonsschule Menzingen ausgerichtet werden. Damit kann ein direkter Verstärkungskurs am Morgen zwischen Oberägeri und Menzingen und am Abend in der Gegenrichtung angeboten werden. Diese Kurse verkehren je nach Schulbetrieb bei Bedarf. Angebot Walchwil–Zug nach Abschluss der Bauarbeiten am Zugersee Ostufer

Im Informationsteil des Kantons Zug werden bereits die Fahrpläne für das Jahr 2021 der Bus­linie 5 Walchwil–Zug und der Stadtbahnlinie 2 Baar Lindenpark–Erstfeld aufgelegt. Auch hierzu können ebenfalls Begehren eingereicht werden.







Regierungsrat legt das Angebot fest

Die Fahrpläne 2020 für die Bahn- und Buslinien im Kanton Zug werden nach Ablauf der Ver­öffentlichung im Internet mit den Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs bereinigt, heisst es in der Mitteilung weiter. Anschliessend beschliesst der Regierungsrat die Angebotsänderungen. Ende November 2019 werden dem Kantonsrat im Rahmen der Budgetberatung die finanziellen Mittel für den öffentlichen Verkehr zum Beschluss unterbreitet.