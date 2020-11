Der Kanton Zug soll energie- und versorgungspolitisch ein Vorreiter werden Das grösste Risiko für die Schweiz und damit den Kanton Zug ist ein länger anhaltender Strommangel. Damit dies im Kanton ohne Auswirkungen bleibt, verlangen Kantonsparlamentarier aus allen Fraktionen, dass die Regierung Vorkehrungen trifft.

Kantonsrat Pirmin Andermatt (CVP/Baar) und 19 Mitunterzeichner aus den Fraktionen von CVP, FDP und SVP beantragen in einer Motion betreffend «Sicherstellung der Stromversorgung im Kanton Zug», dass Vorkehrungen getroffen werden, um «die Stromversorgung innerhalb des Kantons jederzeit zu 100 Prozent» zu gewährleisten. Zudem soll der Kanton auch gleich «die Erstellung leistungsfähiger Stromproduktionskapazitäten, die innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen sollen», prüfen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz beziffere den Schaden, der der Schweiz durch einen lange anhaltenden Strommangel entstehen könne, auf bis zu 100 Milliarden Franken. Dabei gehen die Spezialisten davon aus, dass es bei einem derartigen Strommangel oder Ausfall zu einem flächendeckenden Zusammenbruch der Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs käme – denn der vollständige Ausfall der Kühlketten wäre nicht zu verhindern. Zusammenbrechen – mindestens teilweise – würden laut Motionstext auch das Gesundheitswesen und die Wasserversorgung. Ebenso weitere Bereiche, die den Kreislauf am Laufen halten (Treibstoff, Geldverkehr). Und zum Schluss wäre die öffentliche Ordnung kaum mehr zu gewährleisten.

Kantone sollen den Handlungsspielraum nutzen

Für die Motionäre ist klar: Die Bundesverfassung lässt den Kantonen im Bereich der Energiepolitik Handlungsspielraum. Diesen soll der Kanton Zug nutzen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Energiepolitik des Bundes im Bereich Elektrizität «leider nicht in der Lage und offenbar nicht gewillt ist, das Verfassungsziel der ausreichenden Stromversorgung jederzeit sicherzustellen». Ebenso fühle sich die halbstaatliche Stromwirtschaft nicht mehr für die Versorgungssicherheit in Sachen Strom verantwortlich. Das alles zusammen habe im Winter 2016/2017 zu einer äusserst kritischen Versorgungssituation geführt, so die Motionäre. Die Schweiz sei deshalb zunehmend vom guten Willen der Nachbarstaaten abhängig, die mutmasslich auch in Versorgungsengpässe geraten werden, wenn man die verschiedenen Ausstiegsszenarien unserer Nachbarn aus der nuklearen Stromerzeugung oder der Energiegewinnung durch Kohle betrachte.

Die Motionäre erklären weiter, dass «nach einem jahrelangen Herunterspielen der kritischen Lage durch die zuständigen Behörden (UVEK, Bundesamt für Energie)» immerhin die Eidgenössische Elektrizitätskommission das Problem erst kürzlich bekannt gemacht habe. Die Kommission fordere die Erstellung weiterer inländischer Stromerzeugungsmöglichkeiten, um die seit Jahren wachsende Stromlücke im Winter zu schliessen. «Diese Lücke hat sich nach der Abschaltung des Kernkraftwerks Mühleberg im Dezember 2019 zusätzlich erhöht», schreiben die Motionäre weiter.

Bund vertrödelt wertvolle Zeit

Es dürften, bis auf Bundesebene tatsächlich gehandelt werde, weitere Jahre vergehen. «Die Motionäre sind deshalb der Meinung, dass in dieser aktuell immer noch von Sorglosigkeit geprägten Situation der Kanton Zug seine Eigenverantwortung wahrnehmen muss.» Zug habe sich in den vergangenen Jahrzehnten eine führende wirtschaftliche und finanzpolitische Stellung erarbeitet. Diesem Führungsanspruch sollte der Kanton Zug nun auch energie- und versorgungspolitsich gerecht werden. Ausserdem würde eine derartige Vorreiterrolle auch dem in ihn gesetzten Vertrauen der Bevölkerung gerecht. «Zug als Sitz zahlreicher nationaler und internationaler Firmen ist es seinen Bewohnern und Unternehmen und der Absicherung seiner wirtschaftlichen Spitzenstellung schuldig, auch stromversorgungspolitisch eine Führungsrolle zu übernehmen», schreiben die Motionäre abschliessend.