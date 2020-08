Der Kanton Zug soll Homeoffice fördern Öffentliche Coworking-Spaces und Beratungsangebote für die Wirtschaft – das fordert Kantonsrat Luzian Franzini (ALG/Zug) in einem Postulat.

Homeoffice: Diese Form der Arbeit soll durch den Kanton Zug gefördert werden, verlangt Kantonsrat Luzian Franzini in einem Postulat. Christian Beutler/Keystone

Gewisse Firmen bieten ihren Mitarbeitenden schon länger die Möglichkeit, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Andere Unternehmen wurden spätestens während des von Corona verursachten Lockdowns dazu gezwungen. In einem am Dienstag eingereichten Postulat fordert der Stadtzuger Kantonsrat Luzian Franzini, dass der Kanton die Zuger Wirtschaft dabei begleiten soll. Im Visier hat der Politiker der Alternative – die Grünen (ALG) vor allem KMUs, die seiner Ansicht nach über weniger Ressourcen verfügen als die grossen Unternehmen.

Konkret verlangt er vom Regierungsrat Massnahmen «zur Unterstützung von Unternehmen und Angestellten bei der Förderung und Optimierung des Homeoffices und flexibler Arbeitsmodelle». Franzini versteht darunter unter anderem das Erstellen von öffentlichen Coworking-Spaces und Beratungsangebote. Letztere könnten seiner Meinung nach die Themen Arbeitsrecht, Infrastruktur und Risiken der Telearbeit zum Inhalt haben. Franzini sieht im Homeoffice eine «riesige Chance», das Verkehrsaufkommen zu reduzieren. Dabei verweist er auf die knapp 40000 ausserkantonalen Pendler, die täglich nach Zug reisen und die damit verbundenen CO 2 -Emmissionen. Darüber hinaus erhofft er sich durch die Telearbeit eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Er führt einen Bericht des Bundes an, wonach Zug einer von sieben Kantonen ist, der keine Massnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf kennt.

Mehr Familie, weniger Verkehr?

Allerdings sieht Franzini auch Risiken bei der Einführung der Telearbeit: «Es besteht die Gefahr, dass die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verwischt und eine ständige Erreichbarkeit gefordert wird.» Auch deswegen sei eine Begleitung durch den Kanton nötig. Trotzdem sei in der Bevölkerung die Akzeptanz dieses Arbeitsmodells gross: In einer repräsentativen Studie – von der Gewerkschaft Syndicom in Auftrag gegeben – wünschten sich 89 Prozent der Arbeitnehmenden, dass diese Homeoffice als Ergänzung zur Arbeit vor Ort zugelassen werden soll. Gleichzeitig sei jedoch fast die Hälfte der Befragten der Meinung, dass die Arbeitsergonomie im Homeoffice noch mangelhaft ist. Der bekannteste Coworking-Space in Zug ist heute wohl jener der Zwischennutzung «Freiruum» in der ehemaligen Shedhalle. Dieser befindet sich jedoch nicht in öffentlicher Hand.

Die Überweisung des Postulats an die Regierung dürfte in einer der kommenden Sitzungen traktandiert werden. 2014 beschäftigte sich der Kantonsrat zuletzt mit dem Thema Homeoffice – jedoch bezüglich der Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung.