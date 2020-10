Der Lieferdienst zur Durchgangsstation Steinhausen ist zulässig Bewohner der Durchgangsstation Steinhausen nehmen einen ausserkantonalen Service für Lebensmittellieferungen in Anspruch. Dazu haben zwei Zuger Politiker Fragen an den Regierungsrat. Dieser beschwichtigt.

Es trägt sich zu, dass bei der Durchgangsstation Steinhausen (DSS) und vor dem Amt für Verbraucherschutz zu fortgeschrittener Stunde regelmässig ein Wagen mit ausserkantonalem Nummernschild vorfährt und die Bewohnerinnen und Bewohner der DSS mit Waren versorgt. Dies hat die beiden SVP-Kantonsräte Marc Reichmuth (Steinhausen) und Philip C. Brunner (Zug) veranlasst, diverse Fragen an den Regierungsrat zu richten.

Allem voran wollen sie wissen, ob der Regierungsrat überhaupt Kenntnis von diesen Vorgängen habe und ob und warum dies geduldet werde. Der Regierungsrat beschwichtigt in seinem Antwortschreiben und erklärt, dass es sich um einen Lebensmittel-Lieferdienst aus dem Kanton St. Gallen handle. Abklärungen durch die Polizei vor einigen Jahren hätten ergeben, dass es dabei keinerlei Hinweise auf strafbare Handlungen gebe. Der Aussenbereich sei zudem videoüberwacht, und das Aufsichtspersonal unternehme regelmässig Kontrollgänge und arbeite eng mit der Zuger Polizei zusammen.

Bei Verdacht würde die Polizei informiert

Ob die Behörden wüssten, womit die Bewohner beliefert werden, wollen die beiden Politiker weiter wissen. Es handle sich um legale Lebensmittel aus dem arabischen Raum, welches das ordnungsgemäss eingetragene Unternehmen mit Sitz in St. Gallen landesweit ausliefere. Ob im Zuge dessen auch verbotene Ware «unter dem Ladentisch» verkauft würde, könne nicht ausgeschlossen werden, wie der Regierungsrat eine damit verbundene weitere Frage beantwortet. Diese Problematik sei schweizweit bekannt. Sollte hierbei ein entsprechender Verdacht bestehen, so würde die Polizei umgehend informiert.

Gesundheitlichen Bedenken hinsichtlich der gelieferten Lebensmittel begegnet die Regierung mit dem Argument, dass die Kontrolle der Ware laut Lebensmittelgesetz demjenigen Kanton unterliege, wo die Firma ihren Sitz hat, in diesem Fall also St. Gallen. Für die korrekte Behandlung und Lagerung der Ware seien die Bewohner nach Belieferung selber verantwortlich. Hygienestandards in der Unterkunft würden zudem regelmässig kontrolliert. Die Gesundheit der Flüchtlinge habe genau wie diejenige des Aufsichtspersonals für den Kanton höchste Priorität.

Bewohner dürfen selbst entscheiden

Die beiden Fragesteller sprechen im Zuge dessen auch die Konsumation lokal produzierter Lebensmittel als Weg und Ziel des Integrationsprozesses an. Und es könne doch auch sein, dass sie vom Lieferdienst minderwertige, abgelaufene oder gar gestohlene Ware erhielten. Dem begegnet der Regierungsrat mit dem Hinweis auf die in der Bundesverfassung verankerten Rechte auf persönliche Freiheit und Achtung der Privatsphäre. Es liege demnach in der Verantwortung der Bewohnerinnen und Bewohner, welche Lebensmittel sie kaufen und wo sie sie kaufen. Die ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Deckung des Grundbedarfes verlangen ihnen ohnehin ein sparsames Einkaufsverhalten ab. Und schliesslich verweist der Kanton auch an dieser Stelle an die Verantwortung des Kantons St. Gallen, was die Qualitätsprüfung der gelieferten Lebensmittel angeht.

Zu guter Letzt möchten Reichmuth und Brunner sichergehen, dass bei diesem Strassenverkauf auch bezüglich staatlicher Abgaben und Gebühren alles korrekt ist. Ob sich die Strassenverkäufer an die gesetzlichen Vorgaben halten, ob durch kantonale oder gemeindliche Stellen Gebühren für diesen «offenbar lukrativen Strassenverkauf» erhoben und Bewilligungen erteilt würden. Hier verweist der Regierungsrat noch einmal darauf, dass es sich nicht um eine Hausierer-Tätigkeit handle, sondern um einen nichtbewilligungspflichtigen, korrekt im Handelsregister eingetragenen Lieferservice. Somit sei auch davon auszugehen, dass das Unternehmen der Mehrwertsteuerpflicht untersteht.

Die Antwort auf die Kleine Anfrage der beiden Kantonsräte lautet kurzum: Aus Sicht des Regierungsrates ist bei der Belieferung der DSS durch die Firma mit Sitz in St. Gallen soweit alles rechtens.