Der LK Zug bezwingt den Schweizer Cupsieger souverän Die Zuger Handballerinnen haben die Spono Eagles in der SPL1-Finalrunde vor 250 Zuschauern mit 33:25 besiegt. Am Sonntag geht es zum Spitzenkampf.

Jacqueline Hasler-Petrig erzielt das insgesamt 1500. Tor der Zugerinnen gegen die Nottwilerinnen. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. Februar 2019)

(bier) Der LK Zug lag gegen den Cupsieger Spono Eagles zu keinem Zeitpunkt der Partie in Rückstand und führte zur Halbzeitpause schon beruhigend mit 19:11. Das 1500. Tor für die Zugerinnen seit der Aufzeichnung der Begegnungen dieser beiden Teams erzielte Jacqueline Hasler-Petrig (zum 8:5).

Am Sonntag gastieren die erstplatzierten Zugerinnen in St. Gallen beim zweitplatzierten LC Brühl (17.00, Kreuzbleiche). Diese beiden Mannschaften stehen bereits als Teilnehmer an der Finalserie fest.