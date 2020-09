Der LK Zug mit einem Pflichtsieg ohne Glanz Zugs Handballerinnen erfüllten mit dem 29:24-Sieg bei Rotweiss Thun die Pflicht, mehr nicht. Sie bleiben in der SPL1 ungeschlagen.

«Es war ein Krampfsieg. Wichtig war, dass wir die Partie resultatemässig positiv beenden konnten», zeigte sich LK-Zug-Trainer Christoph Sahli erleichtert. Es sind diejenigen Duelle, die einfach gewonnen werden müssen, wenn man mit den beiden Meisterschaftsanwärtern Brühl und Spono Eagles bis am Schluss um den begehrten Playoff-Final mitspielen will. Die Art und Weise, wie man im Berner Oberland gewann, ist sekundär. «Wir stehen am Anfang der Saison, da läuft noch nicht alles perfekt und so, wie man es sich wünscht. Wir wissen aber, was gut war und wo wir uns steigern müssen», ergänzt Sahli. Erfolgreichste Zuger Torschützinnen in der Gotthelf-Halle vor 100 Fans waren Celia Heinzer, Leah Stutz und Dimitra Hess mit je 5 Treffern.

Nach einem miserablen Start in das Spiel und einem 0:4-Rückstand (5.) konnten die Zugerinnen in der Folge eine Reaktion zeigen. Nach 17 Minuten führten sie erstmals 9:8, später zeigte die Anzeigetafel eine 14:11-Führung (27.) für die Gäste, und zur Pause lag Zug mit 16:13 in Front. Es blieb aber spannend, denn der Favorit konnte sich nie absetzen. Erst in der Schlussphase, so zwischen der 49. und 56. Minute, zog die Sahli-Equipe auf 26:21 davon und legte den Grundstein zum dritten Sieg in Serie. Zug führt die Tabelle vor den punktgleichen Spono Eagles an. Weiter geht es am Samstag (17:30 Kreuzbleiche) mit dem Auswärtsspiel bei Brühl. Eine erste Standortbestimmung wartet auf den LKZ.