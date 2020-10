Der LK Zug trifft im Cup-Achtelfinal auf Thun – auch die zweite Mannschaft ist weiter Das Reserveteam der Zugerinnen trifft in der nächsten Runde auf einen höherklassigen Gegner.

(mwy) Die SPL2-Equipe des LK Zug hat im Cup-Sechzehntelfinal einen ungefährdeten 35:23-Sieg bei Rotweiss Thun II (1.Liga) eingefahren. Der Gegner im Achtelfinal ist Kreuzlingen aus der SPL1. Das Fanionteam der Zugerinnen empfängt im Achtelfinal den Ligakonkurrenten Rotweiss Thun. Die Partien sind auf den Mittwoch, 28. Oktober, terminiert.

Im Championat an der Spitze

In der SPL2-Meisterschaft spielte ZugII gegen SponoII 28:28. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden steht das Team des Trainerduos Silvan Häfliger/Damian Gwerder ungeschlagen an der Tabellenspitze. Am kommenden Samstag reist man zu Leimental (18.00, Hirsgarten, Oberwil).