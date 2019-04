Der Mixed-Rekord am Quer durch Zug ist gefallen Bei der 77. Austragung des Quer durch Zug hat es drei Zuger Siege gegeben, zwei durch den LK Zug, einen durch die Hochwacht. Das topbesetzte LKZ-Mixed-Team erfüllte dabei seine eigenen Anforderungen. Simon Randriamora

Silke Lemmens (rechts) ist Teil des Zuger Mixed-Teams, das die 15 Jahre alte Bestmarke unterbietet. (Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. April 2019))

In 13 Kategorien gab es fünf verschiedene Vereine, welche sich am Quer durch Zug in die Siegerlisten eintragen konnten. Am meisten Siege holte dieses Jahr der LC Zürich. Insgesamt vier Kategorien entschiede der erfolgreichste Leichtathletikverein der Schweiz. In der Vergangenheit war der LCZ bei den Aktiven vor allem bei den Mittelstrecklern und Sprintern Seriensieger. Dieses Mal reichte es nur für Rang 4 für das Sprintteam. Gewonnen wurde die Kategorie vom TV Unterstrass, vor dem LK Zug. Erfolgreicher war der Grossverein LC Zürich in den Jugendkategorien. Allen voran bei den Schülerinnen U16, bei denen der LC Zürich einen neuen Streckenrekord holte.

Gefordert wurden die Zürcherinnen von den Lokalmatadorinnen von der Hochwacht Zug. Dieses Team holte letztes Jahr in der Kategorie der U14-Schülerinnen den Streckenrekord. Trainerin Jacqueline Stucki war nicht ganz zufrieden: «Die Wechsel waren teilweise gar nicht gut, so haben wir einen möglichen Sieg vergeben.» Knapp dahinter klassierte sich die LG Unterwalden, die insgesamt am «Quer» sehr erfolgreich war und drei Siege holte, einen mehr als der LK Zug.

LKZ gewinnt Mixed mit Streckenrekord

Genau diese beiden Klubs duellierten sich auch in der Kategorie Frauen und Juniorinnen. Vom Start bis ins Ziel lieferten sich die LGU und der LKZ ein hartes Duell. Vorne mischte auch hier der TV Unterstrass mit und forderte die Zuger Startläuferinnen Géraldine Frey. Sie war vor dem Start dementsprechend nervös: «Ich war hier nervöser als im Mixed, konnte aber am Start gut wegziehen. Die Strecke ist anspruchsvoll, da es lange bergauf geht und sie über 200 Meter ist.» Schlussendlich entschied die LG Unterwalden das Duell und sicherte sich knapp den Sieg mit der zweitbesten Zeit der Geschichte, nur 36 Hundertstel hinter dem uralten Streckenrekord aus dem Jahr 1993.

Den Sieg feierte Géraldine Frey hingegen in der Mixed-Kategorie. Mit dem U20-Nationalstaffel-Mitglied Silke Lemmens und dem im März zurückgetretenen internationalen Hürdensprinter Tobias Furer, war der siebte Sieg in Folge für den LK Zug kein Problem. Vielmehr hatte man es auf den Streckenrekord vom Jahr 2004 vom TV Inwil abgesehen. In der Tat reichte es dieses Mal für den Rekord.

TSV Rotkreuz stark bei den Mittelstrecklern

In der Kategorie Mittelstreckler fehlte in diesem Jahr der Seriensieger LC Zürich. Den Sieg sicherte sich die LG Unterwalden klar vor dem TSV Rotkreuz. Für Rotkreuz lief die 720 Meter lange und somit längste Strecke Angus Fölmli. Fölmi lief die 800 Meter auf der Leichtathletikbahn letztes Jahr als erst zweiter Zuger unter der magischen Grenze von 1:50 Minuten. Auch am Quer durch Zug machte er einen starken Eindruck: «Obwohl ich bis jetzt nur wenige Stehvermögentrainings hatte, lief es schon gut. Ich fühlte mich gut und spritzig.» Er wird nach einem zehntägigen Trainingslager in Spanien am 12. Mai Pliezhausen einen 1000-Meter-Lauf absolvieren um dann am 18. Mai in Karlsruhe erstmals in dieser Saison über seine Paradedistanz 800 Meter starten.

Weiter Zuger Siege beim «Quer» gab es bei den U16-Schülern durch den LK Zug und bei den Masters durch die Hochwacht Zug. Stark unterwegs waren auch die jüngsten Zuger Teams. So waren sowohl bei den Ein-Käse-Hoch (U10) als auch bei den Zwei-Käse-Hochs (U12) viele Zuger Teams in den Top 15, was zuversichtlich für die Zukunft stimmt.