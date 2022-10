Fussball Der SC Cham tritt in Bern an Die Chamer Fussballer treffen auf Breitenrain Bern. Gut möglich, dass das Spiel unentschieden ausgeht - genau wie die letzten drei Partien gegeneinander.

Der Einsatz hat sich gelohnt. Der SC Cham hat sich auf den siebten Platz vorgekämpft. Bild: Alexandra Wey (Cham, 16. Oktober 2022)

So schnell kann es gehen: Vor Monatsfrist war der SC Cham in der Promotion League am Boden nach der – in der Entstehung peinlichen – 3:4-Niederlage gegen das Luzerner U21-Team. Der Sportclub gewann seither drei der vier letzten Matches und spielte einmal remis und ist jetzt Siebter. Die Chance auf ein Unentschieden ist am Samstag im Spiel beim sechstplatzierten Breitenrain Bern gross (16 Uhr, Spitalacker). Die letzten drei Partien gegen diesen Kontrahenten gingen ohne Sieger aus.

In der 1. Liga reist der FC Rotkreuz (Platz 11) am Samstag nach Schötz (16 Uhr, Wissenhusen). Der FCR schied jüngst in der Cupqualifikation aus, die Luzerner kamen weiter. (bier)