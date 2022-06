Vereine&Verbände Der See-Club Zug rudert 212 Kilometer auf der Loire Ruderwanderfahrt «La Loire et ses Châteaux» mit zwei Touren-Doppelvierer.

Der See-Club Zug wurde 1882 gegründet und ist einer der ältesten Zuger Sportvereine. Im Schweizer Rudersport gehört er zu den erfolgreichsten Ruderklubs mit einem sehr aktiven Regatta-Team. Er verfügt aber auch über eine grosse und fitnessbegeisterte Breitensport-Abteilung. Nebst frühmorgendlichen Ausfahrten auf dem Zugersee unternimmt diese meist jährlich eine längere Ruderwanderfahrt auf Flüssen und Seen im In- und Ausland. Auf einer solchen Rudertour lassen sich sportliche Aktivität, Teamerlebnis, Natur, Kultur und Genuss hervorragend verbinden.

Die Ruderwanderfahrt auf der Loire in Frankreich wurde im Jahr 2019 geplant und rekognosziert. Wegen Covid-19 musste sie in 2020 und 2021 abgesagt werden. In diesem Jahr konnte sie endlich durchgeführt werden: «Hourra nous voilà!» Mit den zwei Touren-Doppelvierern «Chriesi» und «Take Five» auf dem Anhänger und 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Minibus ging es von Auffahrt bis Pfingstsonntag auf die Reise über die Autoroute du Soleil.

Die Loire mit ihren weltbekannten Châteaux ist ein grösstenteils naturbelassener Fluss. Für das Wanderrudern ergeben sich dadurch einige Herausforderungen: fast keine Pontons und Stege. «Nasse» Ein- und Ausstiege am Flussufer, direkt im Kies oder Sand. Je nach Wasserstand warten Untiefen, Sandbänke oder schlecht passierbare Stellen, etwa unter Brückenbögen. Diese sind zu besichtigen und zu beurteilen. Je nachdem müssen die Boote ausgewassert und umgetragen oder getreidelt, das heisst mit dem Seil vom Ufer aus gezogen werden. Die Fortbewegung mit der Flussströmung bietet dafür kraftsparende Unterstützung. Eine abwechslungs- und erlebnisreiche Fahrt war also garantiert.

Sandbänke bilden Hindernisse

In sieben Etappen ruderten wir zuerst in Gien, dann von Blois über Amboise, Tours und Saumur bis Les Ponts-de-Cé. Auf dem Fluss Cher fuhren wir unter der Brücke des Wasserschlosses Château de Chenonceau durch. Die Schlussetappe auf der gestauten Loire führte von Chassenay zum Staudamm von Villerest. Der aussergewöhnlich tiefe Wasserstand hatte einige Planänderungen zur Folge: unpassierbare oder gekürzte Strecken genauso wie unzählige unfreiwillige Ausstiege auf Sandbänken mitten im Fluss. Ein Höhepunkt für alle war die Traversée du Pont Canal de Briare im Ruderboot. Einer von Gustave Eiffel erbauten Kanalbrücke über die Loire. Sie ist gerade breit genug für ein Ruderboot mit Ruder. Eskortiert wurden wir von fünf französischen Club d’Aviron in ihren «yolettes».

Genuss und Kultur kamen auch nicht zu kurz. Sei es bei Besichtigungen der Châteaux de Chambord, Chaumont, Villandry oder de La Roche. Bei einer ausgedehnten Weinprobe im Maison Peltier in Chançay, im Weinbaugebiet Vouvray – oder den vielen kurzen Rundgängen durch die Städtchen an der Loire auf oder vom Weg zu den Booten.

Rudern ist ein Sport, der einem das ganze Leben begleiten kann. Er bietet unglaublich viele Facetten und Teamerlebnisse. Eine Ruderwanderfahrt wie diese gehört auf jeden Fall dazu. «Au revoir – la Loire!»