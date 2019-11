Leserbrief Der SP-Gemeinderat sagte nicht die Wahrheit «Baar überarbeitet Parkraumkonzept», «Zuger Zeitung» vom 22. November

Als erste grössere Handlung als Gemeinderat wollte SP-Vertreter Zari Dzaferi gleich die Parkgebühren erhöhen. Damit hätte er dem Baarer Gewerbe, das bereits heute unter dem Online-Handel leidet, zusätzlich geschadet und Personen die ausserhalb des Dorfkerns wohnen, Mehrfamilienhaushalte sowie Familien mit Kindern, die alle auf ein Auto angewiesen sind, wären zusätzlich zur Kasse gebeten worden. In der «Zuger Zeitung» vom 11. November behauptete Dzaferi: «Spruchreif [ist] das Parkraumkonzept noch nicht.»

Die SVP Baar hat daraufhin – gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz – Einsicht in das Protokoll der Verkehrskommission verlangt. Darin fordert Dzaferi Folgendes: Erstens sollen die Parkgebühren in der sogenannten Kernzone von 1 auf 2 Franken pro Stunde verdoppelt werden. Zweitens soll eine «Schrankenanlage» beim Parkplatz Lättich installiert werden (über diese soll sogar bereits an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember abgestimmt werden). Drittens sollen neu für alle Parkplätze – mit «wenigen Ausnahmen» – Gebühren verlangt werden, womit auch für bisher kostenlose Parkplätze, wie zum Beispiel beim Friedhof in Allenwinden, neu bezahlt werden müsste. Als Umsetzungszeitpunkt wird der «1. Januar 2020» genannt.

Dzaferi sagte den Baarerinnen und Baarern nicht die Wahrheit, als er verlauten liess, dass dieses Konzept «noch nicht spruchreif» sei. Mit seiner Medienmitteilung vom 21. November hat der Gesamtgemeinderat nun den SP-Gemeinderat zurückgepfiffen. Neue Ansprechperson ist Gemeindepräsident Walter Lipp. Und neu ist für die Verschärfungen bei den «Bewirtschaftungszeiten, Zonen und Gebühren» eine offizielle Vernehmlassung geplant. Die SVP Baar setzt sich vehement für das Baarer Gewerbe und die Baarer Einwohner ein. Es geht nicht an, dass der Gemeinderat für die In- und Auslandhilfe neu 800000 Franken ausgeben will (vor einigen Jahren lag dieser Betrag noch bei 300000 Franken), gleichzeitig aber die eigene Bevölkerung – zusätzlich zu den wegen der Zuwanderung hohen Wohnkosten – immer mehr mit Gebühren und Abgaben belasten will.

Thomas Aeschi, Nationalrat und Vorstandsmitglied SVP Baar, Baar