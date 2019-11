Der Stürmer Aron Welter tastet sich bei der EVZ Academy heran Der 18-Jährige hat in der laufenden Saison zwei Einsätze mit dem Academy-Team des EVZ bestritten. Er hofft auf mehr. Michael Wyss

Aron Welter ist zuversichtlich, was seine Zukunft anbelangt. (Bild: EVZ/pd)

«Jeder Einsatz, den ich in der zweithöchsten Liga bestreite, bringt mich weiter in der Entwicklung. Ich fühle mich sehr wohl beim EV Zug», sagt Aron Welter (kleines Bild). Der 18-jährige Stürmer spielt seit sechs Jahren für die Zuger. Der Aarauer, der in Zug in einer WG wohnt, entdeckte die Freude zum Eishockey bei den Argovia Stars.

Seinen ersten Einsatz in der Swiss League bestritt er am 13. November 2018. «Wir verloren gegen La Chaux-de-Fonds mit 1:2 nach Penaltyschiessen, das war ein Erlebnis», blickt Welter zurück. Es blieb allerdings bei diesem einzigen Einsatz in der vergangenen Saison. In der laufenden Spielzeit wurde der Flügelstürmer bereits zweimal aufgeboten. Zuletzt, beim 1:5 gegen die GCK Lions am Sonntag, fehlte er allerdings und spielte stattdessen beim U20-Elit-Team. Seine Ziele? «Ich will mit der Elite Meister werden und mit der Academy in die Playoffs einziehen. Das sind hochgesteckte, aber machbare Ziele. Die Qualität ist in beiden Mannschaften vorhanden», ist Welter überzeugt. Er wurde im 2018 mit der U17 des EVZ Zweiter der Meisterschaft.

Ein weiteres Ziel ist, für die U20-Nationalmannschaft zu spielen. «Ich möchte in einem Jahr an die Weltmeisterschaft. Das wäre ein Highlight für mich.» Er gehörte letzte Saison dem Kader dem U18-Nationalteam an. Dabei erlebte er aber seine bislang grösste Enttäuschung. «Ich wurde nicht für die Weltmeisterschaft aufgeboten, das war schon frustrierend für mich.»

Richtungsweisende Matches

Aktuell steht die EVZ Academy mit 17 Punkten im 11. Rang. Die Hypothek auf den geforderten 8. Rang ist nach der jüngsten Niederlage gegen die GCK Lions bereits auf neun Punkte angewachsen. In dieser Woche gastiert das Team beim HC Thurgau (Dienstag, 20.00, Eishalle Güttingersreuti) und in Winterthur (Samstag, 17.30, Zielbau Arena). Ob mit oder ohne Aron Welter: Die Academy muss punkten, um den Anschluss zu wahren.