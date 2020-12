Leserbrief Der Sündenbock ist gefunden Zur aktuellen Lage in Sachen Coronapandemie und zum Handeln des Bundes

Die wissenschaftliche Taskforce-Corona unter der Leitung von Professor Martin Ackermann und Bundesrat Alain Berset haben den Sündenbock der Coronapandemie gefunden. Es sind die Restaurants. Seit Beginn der Pandemie werden wir, die Gastronomie, an den Pranger gestellt. Bei allen Äusserungen der letzten Woche werden bei den vorgesehenen Massnahmen gegen die Pandemie, zuerst die Restaurants, dann die Einkaufsläden und dann und dann, genannt. Diese muss man zuerst schliessen. In der Gastronomie steckt man sich an – die Restaurants sind schuld. Man spricht von Solidarität. Wir vermissen diese, wir werden immer wieder nur beschuldigt. Dass ein Beispiel im Kanton Zug der Gastronomie mehr geschadet als genützt hat, dafür können alle andern Wirtsleute, die sich an die strengen Angaben der Gastrosuisse halten, nichts dafür. Es gibt auch in der Gastronomie begründete Differenzen, wie dies in den letzten Monaten in der Fachwelt der Wissenschaft usw. mehr als nur zu Tage gekommen ist. Aber eben – die Restaurants sind schuld.

Es ist traurig, wie mit uns (mit uns meine ich die gesamte Bevölkerung) umgegangen wird. Da spricht man am Anfang von nichts nützenden Masken. Man spricht von «bleibt zu Hause». Man spricht von «die Schweizer Bevölkerung» hält sich grossartig an die Vorgaben. Man spricht von uns «Alten», deren menschlicher Weiterbestand in Frage gestellt wird. Man spricht aber nicht mehr vom Ort Wuhan, vom mutmasslichen Ursprung der Pandemie. Man spricht nicht mehr vom 34-jährigen Augenarzt Li Wenliang, der bereits im Dezember 2019 alle vor der Pandemie warnte und dann leider selber an dieser Krankheit verstorben ist. Man spricht nicht davon, dass über 2Millionen Masken in der Schweiz vernichtet werden mussten, die nicht mehr zu gebrauchen waren. Man verschweigt grossartig, dass die fehlenden Masken, die Ursache waren, dass man zu Beginn der Pandemie nicht viel auf das Maskentragen hielt. Aber die Restaurants sind schuld. Man vergisst, dass bei der letzten Notfallübung zum Beispiel im Kanton Zug darauf hingewiesen wurde, dass unter anderem zu wenige Masken vorhanden sind. Man hält zu China wirtschaftliche Verbindungen, zu einem Staat, der meiner ehrlichen Überzeugung nach, grosse Schuld an diesem Fiasko trägt. Man spricht aber nicht mehr über China. China hilft uns ja. Kann man sich da nicht auch fragen, war diese Pandemie gewollt? Sind die Beziehungen zu China nicht der Grund der vielen Ansteckungen. Sind alle Einkaufsgüter, die von China herkommen (und das sind sehr viele) sauber? Es ist mir bewusst, dass meine Überlegungen hypothetisch sind. Aber sind sie so daneben?

Es gibt aber leider auch kritische Erdenbürger, die die Pandemie nach wie vor als normale Grippe abtun. Dass sich solche Personen nicht an die Vorgaben halten, da sind sicher wieder die Restaurants schuld. Hält sich die Gastronomie nicht an die Vorgaben, werden sie jetzt gebüsst, man schliesst ihre Betriebe usw. Welche Strafen haben z.B. die rund 80 Personen in Unteriberg zu erwarten, die illegal eine «Fete» feierten? Aber eben die Restaurants sind ja schuld daran. Man spricht von Härtefällen, man spricht von Kurzarbeit, man spricht «wir lassen Euch nicht im Stich». Wir wollen kein Geld vom Staat, wir wollen Arbeiten, wir wollen unser Kerngeschäft betreiben.

Dass ich und viele Bürgerinnen und Bürger unseres Rechtsstaates den Glauben an unser Rechtssystem verloren haben, ist mehr als verständlich. Wie sagt man: Die Hoffnung stirbt zuletzt! Wann stirbt die letzte Hoffnung?

Franz P. Iten, alt Kantonsrat, Unterägeri