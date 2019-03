Der Trainer Jörg Portmann verlässt den SC Cham Nach sieben Saisons ist Schluss: Jörg Portmann wird nach dem Ende der laufenden Spielzeit sein Traineramt im SC Cham «auf eigenen Wunsch» niederlegen, teilt der Verein mit. Raphael Biermayr

Unter Jörg Portmann ist der SC Cham 2015 in die Promotion League aufgestiegen und hat sich danach dort etabliert. (Bild Roger Zbinden, Cham, 8. April 2017)

Seit September 2012 amtet der heute 41-jährige Jörg Portmann, der von allen «Udo» gerufen wird, als Cheftrainer auf dem Eizmoos. Während dieser Zeit hat sich der Sportclub in der Promotion League als Nummer drei der Zentralschweiz etabliert.

«Dieser Aufschwung hängt stark mit Trainer Jörg Portmann zusammen, welcher es immer verstanden hat, aus den vorhandenen Möglichkeiten das Optimum rauszuholen», zollt ihm der Chamer Sportchef Marcel Werder Lob. Der Höhepunkt war die Saison nach dem Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse, 2015/16, als die Mannschaft lange mit dem Durchmarsch in die Challenge League liebäugelte.

Mehr Zeit für die Familie

Zu den Gründen für den Abgang wird Portmann in besagter Mitteilung folgendermassen zitiert: «Nach sieben wunderbaren, aber auch intensiven Jahren ist der Wunsch in mir gewachsen, in nächster Zeit die hohe Dreifachbelastung mit Familie, Beruf und Fussball zu verringern.» Zudem denke ich, dass es der geeignete Zeitpunkt ist, dass mit einem neuen Trainer und neuen Ideen das Team sich noch weiter entwickeln kann.»

Nach Vereinsangaben hätten bislang keine Gespräche mit möglichen Nachfolgern stattgefunden. Die sportliche Führung werde nun «eine interne Analyse» erstellen. Der Nachfolger wird ein Team übernehmen, das aller Voraussicht nach in der Promotion League spielen wird. Am Samstag gastieren die sechstplatzierten Chamer beim Tabellenzweiten aus Yverdon (17.30, Municipal).