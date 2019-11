Leserbrief Der wahre Charakter eines Weltmeisters «Hamilton erneut Weltmeister», «Zuger Zeitung» vom 4. November

Lewis Hamilton ist einer der besten Formel-1-Rennfahrer der Welt und hat auch in diesem Jahr seine konstant hohe Leistung bewiesen, was dann auch zum sechsten Weltmeistertitel führte. Ich finde, dass Lewis Hamilton das Potenzial hat, noch dranzubleiben und Schumachers Rekord von sieben Titeln zu übertreffen. Offensichtlich zeigt Lewis Hamilton einen gewissen Ehrgeiz, was bei manchen Formel-1-Fans nicht sehr gut ankommt. Aber seinen Erfolgshunger kann zurzeit niemand aufhalten, und das zeigt den wahren Charakter eines Weltmeisters.

Ruben Cepa, Unterägeri