Leserbrief Der Wolf ist ein Opportunist «Jagdgesetz verfehlt das Ziel der Biodiversität», Ausgabe vom 11. Juli

Der Beitrag von Kantonsrat Hubert Schuler darf nicht unbeantwortet bleiben. Denn der seit über 150 Jahren bestehende, 9000 Quadratkilometer grosse Nationalpark Yellowstone kann bezüglich Wolfsbestand und anderen tierischen Bewohnern niemals mit der Schweiz verglichen werden – Birnen mit Äpfeln.

Yellowstone: 30000 Wapitis und mindestens 98 Wölfe, seit 1995 wieder eingeführt. Ausserdem Bisons, Gabelböcke, Elche, Dickhorn-Schafe, Bären und Kojoten. Der Vergleich zur Schweiz: 30000 Stück Rotwild, 133000 Stück Rehwild, 90000 Gemsen, 300 Luchse, 80 Wölfe in acht Rudeln im ganzen Alpenbogen.

Dass kein Vergleich mit der Schweiz möglich ist, schreibt Herr Schuler zwar auch, aber erst nachdem er diesen schon aufgestellt hat. Er verschweigt, dass der Wolf bei uns eben nicht auf eine absolut menschenleere, meist offene Landschaft stösst wie in den USA. Dass auf unseren Alpweiden viele Schafe und anderes Alpvieh gesömmert werden im gleichen Territorium. Und die vielen Wanderer vergisst er grosszügig. Und da liegt das Problem. In der Vernehmlassung steht: Der Wolf bleibt auch mit dem revidierten Jagdgesetz eine geschützte Tierart und darf nicht bejagt werden, so der Bundesrat. Von streng geschützt wird er auf geschützt zurückgestuft, er soll reguliert werden wie der Steinbock, der trotz wissenschaftlich begleiteter Regulierung den Alpenraum besetzt hält.

Und noch etwas Wichtiges: Die bestehenden Wolfsrudel sollen bestehen bleiben, denn nur ein Rudel Wölfe ist fähig, ein Stück Rotwild niederzureissen. Ein einzelner Wolf ist zu schwach, der hält sich lieber an Schafe. Der Wolf soll helfen, die Wildbestände zu regulieren– das ist dessen Aufgabe: Aber der Wolf ist ein Opportunist – ist kein Rotwild da, weicht er auf Schafe und Kälber bei der Mutterkuhhaltung aus.

Im Jahre 2018 wurden 526 Wolfrisse an Nutztieren entschädigt laut Kora (Koordinationsstelle für Raubwild). Entschädigung gibt es nur bei vollzogenem Herdenschutz– also mit Pferch- oder Schutzhunden. Da liegen Sie total falsch, Herr Schuler. Und mit Schutzhunden kommt ein anderes Problem – das mit den zahlreichen Wanderern. Diesen Sommer wurden im Urserntal mehr als 13 Schafe von einem Wolf gerissen. Dort heisst es jetzt: Entweder keine Wanderer mehr – oder keine Schutzhunde mehr – oder keine Wölfe mehr. Die Regierung ist am Zuge. Und noch etwas: Dass so ein lokales Problem auch lokal, das heisst im Kanton in Absprache mit dem Bund gelöst werden soll, ist echter Schweizer Föderalismus. Der Bund muss zwingend konsultiert werden. Und es geht hier nur um den Wolf und Höckerschwan – Luchse, Biber, Graureiher und Gänsesäger bleiben geschützt.

Hans Wild-Iten, Unterägeri