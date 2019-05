Der zeltähnliche Anbau des Restaurants Rigiblick in Oberwil muss weg Die Fraktion Alternative-CSP stellte dem Stadtrat Fragen zu An- und Umbauten an den Restaurants Rigiblick und Kreuz in Oberwil. Die Antworten zeigen, dass einige Gesuche hängig sind, andere wiederum nicht gestellt worden seien.

Der Stadtrat hat angeordnet, den «Pavillon» beim Restaurant Rigiblick in Oberwil zu entfernen. (Bild: Stefan Kaiser (6. Mai 2019))

Die beiden Restaurants Rigiblick und Kreuz in Oberwil liegen direkt am Zugersee und sind vor allem auch im Sommer ein beliebter Ort für Einheimische und Besucher aus der Region. Anscheinend nimmt es der Pächter der beiden Gaststätten mit den Baubewilligungen nicht so genau. Viele Oberwiler würden sich fragen, ob die in den vergangenen Monaten erstellten Bauten bei den erwähnten Gastrobetrieben legal erstellt worden seien, schreibt die Fraktion Alternative-CSP in ihrer im Februar eingereichten Interpellation zu An- und Umbauten an Gastrobetrieben in Oberwil. Dabei stehen der Anbau, welcher an eine Zeltkonstruktion erinnert, beim Restaurant Rigiblick und der Zugang zum Badeplatz Tellenörtli und das am Seeufer errichtete Kioskgebäude beim Restaurant Kreuz im Fokus. Nun hat der Stadtrat auf die Fragen der Fraktion geantwortet.

Die Stadtregierung macht darauf aufmerksam, dass temporäre Installationen ohne Baubewilligung aufgestellt werden können, wenn sie weniger als sechs Monate stehen bleiben würden. Der zeltähnliche Anbau beim «Rigiblick» soll nach Auffassung des Pächters aber eine dauerhafte sein, ist der Vorlage zu entnehmen. Eine Baubewilligung liege nicht vor: Als Ersatz für das Zelt wurde für eine sogenannte Beschattungsanlage, eine Pergola, eine Bauanfrage eingereicht. Die kantonale Zustimmung wurde in Aussicht gestellt, ein Baugesuch jedoch bis zum Verfassen des Berichts und Antrags des Stadtrates nicht eingereicht.

Die Frist für die Beseitigung des Zeltes wurde wiederholt verlängert. Nun fand am 18. April ein Augenschein mit dem Pächter und einer Delegation des Baudepartements statt. Das weitere Vorgehen: «Das Zelt wird innert 30 Tagen ab Zustellung der schriftlichen Anordnung abgebaut und entfernt. Die provisorische Heizanlage wird abtransportiert», heisst es in der stadträtlichen Vorlage.

Ideen des Pächters werden tatkräftig umgesetzt

Beim Restaurant Kreuz geht es unter anderem um den Kiosk am Seeufer. Der Stadtrat schreibt, dass der Einbau eines Pizzaofens in dem auf zwei Seiten offenen bestehenden Kiosk Mitte April bewilligt wurde. Für das Provisorium «Sunset Bar» wurde ein Baugesuch eingereicht, das Verfahren sei noch hängig. Zudem haben die Vertreter der Eigentümerin beim Amt für Raum und Verkehr des Kantons einen Vorschlag für bauliche Änderungen am Anlegesteg vorgelegt. Das anschliessend eingereichte Gesuch sei noch hängig. Der provisorische Anbau mit Dach im Sockelbereich an der Nordseite des Restaurants Kreuz müsse ebenfalls zurückgebaut werden, oder es sei ein Baugesuch einzureichen, so der Stadtrat. Des Weiteren soll die Erstellung eines Unterflurcontainers das Problem der Lagerung der Abfallsäcke lösen, sodass der Zugang zum Badeplatz Tellenörtli wieder einladender aussieht. Das entsprechende Baugesuch wurde eingereicht. Das Verfahren sei noch hängig, da die kantonale Zustimmung noch ausstehe.

In einem Fazit stellt der Stadtrat fest, dass der Pächter der beiden Restaurants «viele Ideen» habe und diese «auch tatkräftig» umsetze. «Der Stadt Zug ist daran gelegen, dass für die Bürgerinnen und Bürger ein vielfältiges Angebot an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung vorliegt», heisst es in der Vorlage. Die Eigeninitiative von Privatpersonen sei dabei sehr willkommen. Der Stadtrat schreibt zum Schluss: «Eine definitive Lösung aller zu klärenden Punkte ist abhängig von der Kooperationsbereitschaft des Pächters und vom Verlauf der Bewilligungsverfahren unter Berücksichtigung der Einsprachefristen und Rechtsmittel. (mua)