Leserbrief Der Zuger Postplatz – ein Schandplatz «Der obere Postplatz hat eine Attraktion», Ausgabe vom 30. August

Es kommt einem Versagen der gesamten Exekutive unserer Stadt Zug gleich, dass es allen fünf Mitgliedern offenbar nicht möglich erscheint, auf dem frei gewordenen, oberen Postplatz eine einigermassen überzeugendere Gestaltung hinzukriegen. Als ich vor wenigen Jahren noch als Verwaltungsratspräsident der WWZ amtierte und im Rahmen des auf 2017 terminierten 125-Jahr-Jubiläums unserer Stadt ein ebenflächig gestaltetes Wasserspiel gratis und franko seitens WWZ vorschlug, wurde dieses Angebot als nicht passend sowie unkonzeptionell zurückgewiesen.

Ich reichte Beispiele vom Bundesplatz in Bern, von kreativ gestalteten, grossartigen Wasserspielen im Zentrum Bordeaux, in Denver sowie in Aspen ein – nein, das konnte scheinbar gewisse «Fachleute» im städtischen Baudepartement wie auch unsere Exekutivmitglieder nicht motivieren, dieses Geschenk mit Freude anzunehmen und sich zu einer nachhaltigen Gestaltung zu bekehren. Es wirkt doch wie ein Armutszeugnis mitten in unserer schönen Stadt: In Blech gefasste Baum-Kübel, in Beton gegossene Tragbahren-Bänke und als neuster Gag ein auf Knopfdruck reagierender «Blech-Obelisk», der minimal etwas von Wasser erkennen lässt und je nach Bedarf scheinbar weg- sowie abgeschraubt werden kann. Ich bin überzeugt, es wäre allen Einwohnern unserer Stadt gedient, wenn sich die verantwortlichen Organe endlich mit einer überzeugenderen Gestaltung unseres zentral gelegenen Postplatzes befassen würden – vielleicht in Rücksprache mit dem Esaf-OK und der Korporation Zug, die für bloss drei Tage in und ausserhalb der Arena mit kreativen, gestalterischen Überraschungen zu begeistern vermochten.

Beat Bussmann, Zug