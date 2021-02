Vereine/Verbände Der Zuger Sportler des Jahres hat seine Trophäe erhalten Der Skiakrobat Noé Roth hat nach seiner Rückkehr aus den USA erneut Grund zur Freude.

Nach 2019 ist Noé Roth zum zweiten Mal zum Zuger Sportler des Jahres gewählt worden. Bild: PD

Während der aufgrund der Coronapandemie virtuell durchgeführten Zuger Sportnacht am 5. Februar weilte Noé Roth in Deer Valley, wo er sich den ersten Platz erkämpfte. Kaum zurück aus den Staaten, störte kürzlich eine Delegation des Amts für Sport und Gesundheitsförderung den Skiakrobaten beim Auspacken und Umpacken zu Hause in Baar.

Der Grund war ein erfreulicher: Roth konnte aus den Händen von Beat Friedli, dem stellvertretenden Leiter des Amts für Sport und Gesundheitsförderung, die Trophäe für den Zuger Sportler des Jahres entgegennehmen. Über die Trophäe freute sich Noé Roth riesig und stellte sie sogleich neben die erste, war er doch bereits ein Jahr zuvor zum Zuger Sportler des Jahres 2019 erkoren worden. Der Sportpreis motiviere ihn, und er freue sich auf die kommenden Aerials-Wettkämpfe (WM und Weltcup) in Kasachstan – und ja, Ziel sei schon, bei den Olympischen Spielen in Peking dabei sein zu können.