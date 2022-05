Detailhandel Walchwil bekommt einen Coop – wann genau, wollen die Verantwortlichen noch nicht verraten Die bestehende Spar-Filiale wird aus dem Dorfzentrum verschwinden.

Der Spar direkt neben dem Bahnhof Walchwil wird durch einen Coop ersetzt. Bild: Maria Schmid (Walchwil, 10. Mai 2022)

Was im Dorf schon länger die Runde macht, wird nun auch offiziell von Coop bestätigt: Der Detailhändler wird in Walchwil eine Verkaufsstelle eröffnen. Und zwar dort, wo sich aktuell der Spar befindet, in der Überbauung Zentrum Mütschi gleich beim Bahnhof. Wann genau die Filiale eröffnet, wie gross die Ladenfläche sein wird und ob Coop auch die Poststelle integrieren will, gibt das Unternehmen noch nicht bekannt. Von der Medienstelle heisst es lediglich: «Derzeit befinden wir uns in der Planungsphase und können daher zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte geben.»

Die bestehende Spar-Filiale wird aus dem Walchwiler Zentrum verschwinden. «Der Vermieter des Standortes ist eine strategische Partnerschaft mit Coop eingegangen, darum sucht Spar nach 25 Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit in dieser Region einen neuen Verkaufsstandort, um die vielen Kundenwünsche nach einem Spar-Verkaufsgeschäft zu erfüllen», schreibt die Medienstelle auf Anfrage.

Auf die Frage nach den Gründen für den Wechsel geht die Mediensprecherin nicht ein. Die Vermietung der Geschäftsliegenschaft war für eine Auskunft telefonisch nicht zu erreichen. (rh)